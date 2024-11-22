Отделка по смесным ценам

Стоимость ремонта жилья подорожала с начала текущего года на 11,3%, одна из главных причин — рост цен на стройматериалы на фоне высокого спроса на такую продукцию. При этом заметнее всего увеличилась стоимость сухих строительных смесей — в некоторых регионах более чем на 21%, что производители объясняют удорожанием логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость ремонта в квартирах по итогам января—сентября 2024 года составила 9,8 тыс. руб. за кв. м, что больше на 11,3% к началу текущего года, следует из подсчетов Infoline. Так, в Москве этот показатель увеличился на 12%, до 12 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге — на 9,4%, до 10,2 тыс. руб. за кв. м.

Аналитики объясняют такой рост существенным подорожанием стройматериалов: больше всего выросли цены на сухие строительные смеси.

Их стоимость в Москве, по данным Infoline, за три квартала 2024 года увеличилась на 21,4% к началу этого года, в Санкт-Петербурге — на 12,7%. Для сравнения: за этот же период в двух городах напольные покрытия подорожали на 11%, сантехника — на 10,9%, обои — на 8,2–10,3%, электрика — на 8%, керамическая плитка — на 6,5–7%.

На повышение стоимости материалов, включая сухие строительные смеси, влияют издержки, связанные с подорожанием логистики, с замещением сырья и оборудования, поясняет гендиректор «Технониколь» (производит такую продукцию) Владимир Марков. Что касается логистики, то на ее подорожании сказалось повышение тарифов со стороны РЖД, добавляет директор по продажам «Роквул» (производитель стройматериалов) Максим Тарасов. Кроме того, по словам господина Маркова, возникают серьезные проблемы с платежами при расчете с контрагентами — например, поставщиками оборудования — даже из дружественных стран. «Такие партнеры иногда отказываются работать с российскими компаниями из-за опасения вторичных санкций»,— констатирует он.

Еще одним драйвером роста цен на стройматериалы стал высокий спрос на них.

Его обеспечили граждане, чьи объекты индивидуального жилищного строительства вводятся в эксплуатацию, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По итогам 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в России может достичь 50%, прогнозирует управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. В то же время, по его данным, доля многоквартирных домов сократится на 20–25 процентных пунктов.

По данным маркетплейса «Мегамаркет», в текущем году спрос на стройматериалы вырос втрое год к году, настолько же увеличилась востребованность отделочных материалов, инструментов — в полтора раза. Вместе с этим растет и средний чек, который в октябре 2024 года увеличился на 71% год к году, в среднем до 8,7 тыс. руб. В обозримом будущем возможно локальное замедление роста спроса на строительные материалы из-за снижающегося ввода индивидуальных домов, отмечает Михаил Бурмистров. В то же время цены на стройматериалы продолжат расти на фоне текущей инфляции и высокой ключевой ставки ЦБ, прогнозирует сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Юрий Гольдберг.

Спрос может упасть и из-за нарастающего дефицита рабочих и мастеров, который острее всего ощущается в строительном комплексе после ужесточения контроля за миграцией, добавляет он. По словам Олега Колченко, из-за дефицита кадров растет и стоимость работ: зарплата штукатурам, плиточникам и другим отраслевым рабочим в этом году выросла на 30–60% год к году.

София Мешкова, Дарья Андрианова