Абхазия выползает из кризиса

Власти и оппозиция Абхазии достигли компромисса, который, как предполагают обе стороны, позволит республике выйти из политического кризиса. Ключевым элементом соглашения стала отставка президента Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба. Несмотря на выполнение требований оппозиции, борьба за власть в Абхазии не закончена. Как пояснил “Ъ” господин Бжания, он намерен баллотироваться на досрочных президентских выборах. Неясна и судьба инвестиционного соглашения с Россией, которое послужило поводом для протестов. Один из лидеров оппозиции, заместитель председателя высшего совета абхазской общественной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия заверил “Ъ”, что изменить соглашение с РФ уже невозможно, поскольку оно подписано. Оппозиционер отметил, что будущее документа определит парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во вторник парламент Абхазии принял заявление об отставке президента Аслана Бжании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Во вторник парламент Абхазии принял заявление об отставке президента Аслана Бжании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Финальный раунд переговоров между представителями властей и оппозиции Абхазии об урегулировании политического кризиса начался 18 ноября в 18:00 и продлился более восьми часов. Их итогом стало подписание сторонами соглашения, в соответствии с которым президент республики Аслан Бжания подал в отставку, тем самым выполнив ключевое условие своих оппонентов. Уже 19 ноября парламент республики утвердил прошение лидера об уходе с должности. Также, согласно достигнутой договоренности, поста премьера лишился ветеран абхазской политики Александр Анкваб, как того и требовала оппозиция.

Оппоненты властей такой шаг господина Бжании восприняли как победу. Однако, по сути, речь шла о компромиссе.

Изначально протестующие требовали отставки и вице-президента Бадры Гунбы. Однако именно он стал исполняющим обязанности президента на период до внеочередных выборов, как того, в свою очередь, требовал Аслан Бжания. Кроме того, на своих местах остались главы министерств. Премьером же был назначен уже занимавший некогда эту должность Валерий Бганба.

Когда именно пройдут досрочные выборы, пока неизвестно. Но депутат местного парламента Дмитрий Маршания заявил ТАСС, что вопрос о сроках проведения выборов будут «на следующей неделе уже обсуждать».

Между тем на фоне борьбы за власть на второй план ушла история ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое и послужило поводом для протеста, вылившегося в требование отставки Аслана Бжании. Парламент должен был ратифицировать двусторонний договор 15 ноября, но именно в тот момент оппозиция, настаивающая, что соглашение приведет к «потере экономического суверенитета» Абхазии, начала захват правительственных зданий, и процесс утверждения документа сорвался.

Как будет действовать оппозиция, если парламент все-таки ратифицирует договор, никто не поясняет, хотя именно этот вопрос оказался настолько принципиальным, что фактически привел к госперевороту.

Политолог, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Сергей Маркедонов в личном Telegram-канале, комментируя произошедшее в республике, отметил, что «кризис, может быть, и закончился, но системные проблемы Абхазии еще далеки от своего решения».

Андрей Денисов