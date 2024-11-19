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Коммерсантъ FM
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Абхазия выползает из кризиса

Президент Аслан Бжания ушел в отставку, но борьба за власть в республике продолжится

Власти и оппозиция Абхазии достигли компромисса, который, как предполагают обе стороны, позволит республике выйти из политического кризиса. Ключевым элементом соглашения стала отставка президента Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба. Несмотря на выполнение требований оппозиции, борьба за власть в Абхазии не закончена. Как пояснил “Ъ” господин Бжания, он намерен баллотироваться на досрочных президентских выборах. Неясна и судьба инвестиционного соглашения с Россией, которое послужило поводом для протестов. Один из лидеров оппозиции, заместитель председателя высшего совета абхазской общественной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия заверил “Ъ”, что изменить соглашение с РФ уже невозможно, поскольку оно подписано. Оппозиционер отметил, что будущее документа определит парламент.

Во вторник парламент Абхазии принял заявление об отставке президента Аслана Бжании

Во вторник парламент Абхазии принял заявление об отставке президента Аслана Бжании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник парламент Абхазии принял заявление об отставке президента Аслана Бжании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Финальный раунд переговоров между представителями властей и оппозиции Абхазии об урегулировании политического кризиса начался 18 ноября в 18:00 и продлился более восьми часов. Их итогом стало подписание сторонами соглашения, в соответствии с которым президент республики Аслан Бжания подал в отставку, тем самым выполнив ключевое условие своих оппонентов. Уже 19 ноября парламент республики утвердил прошение лидера об уходе с должности. Также, согласно достигнутой договоренности, поста премьера лишился ветеран абхазской политики Александр Анкваб, как того и требовала оппозиция.

Оппоненты властей такой шаг господина Бжании восприняли как победу. Однако, по сути, речь шла о компромиссе.

Изначально протестующие требовали отставки и вице-президента Бадры Гунбы. Однако именно он стал исполняющим обязанности президента на период до внеочередных выборов, как того, в свою очередь, требовал Аслан Бжания. Кроме того, на своих местах остались главы министерств. Премьером же был назначен уже занимавший некогда эту должность Валерий Бганба.

Аслан Бжания — о причинах подать в отставку и планах на будущее

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Когда именно пройдут досрочные выборы, пока неизвестно. Но депутат местного парламента Дмитрий Маршания заявил ТАСС, что вопрос о сроках проведения выборов будут «на следующей неделе уже обсуждать».

Между тем на фоне борьбы за власть на второй план ушла история ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое и послужило поводом для протеста, вылившегося в требование отставки Аслана Бжании. Парламент должен был ратифицировать двусторонний договор 15 ноября, но именно в тот момент оппозиция, настаивающая, что соглашение приведет к «потере экономического суверенитета» Абхазии, начала захват правительственных зданий, и процесс утверждения документа сорвался.

Один из лидеров оппозиции — о возможной судьбе инвестсоглашения с РФ

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Как будет действовать оппозиция, если парламент все-таки ратифицирует договор, никто не поясняет, хотя именно этот вопрос оказался настолько принципиальным, что фактически привел к госперевороту.

Политолог, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Сергей Маркедонов в личном Telegram-канале, комментируя произошедшее в республике, отметил, что «кризис, может быть, и закончился, но системные проблемы Абхазии еще далеки от своего решения».

Андрей Денисов

Фотогалерея

Абхазский кризис

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15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию &lt;br>На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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