Трое против инфляции

Принятие Госдумой «к сведению» основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года стало публичной демонстрацией единства Центробанка, правительства и парламента в борьбе с инфляцией, а также попыткой объяснения того, что проводимая жесткая денежно-кредитная и мягкая бюджетная политика на самом деле друг другу не противоречат. Действия Банка России под сомнения не ставились, а его председатель Эльвира Набиуллина пообещала парламентариям скорый «перелом» в показателях годовой инфляции с последующим возможным снижением ключевой ставки (при отсутствии дополнительных внешних шоков) в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Госдумы не нашлось значимых возражений против проводимой Центральным банком во главе с Эльвирой Набиуллиной жесткой денежно-кредитной политики

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ У Госдумы не нашлось значимых возражений против проводимой Центральным банком во главе с Эльвирой Набиуллиной жесткой денежно-кредитной политики

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума во вторник выслушала главу Банка России Эльвиру Набиуллину и «приняла к сведению» (единственно возможный по регламенту палаты формат одобрения) представленные ею «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Документ описывает базовый макроэкономический сценарий на трехлетку и три альтернативных — «дезинфляционный», «проинфляционный» и «рисковый». По любому из них ЦБ намерен добиваться возвращения инфляции к целевым 4% (данные Росстата по годовой инфляции по итогам октября — 8,54%, см. “Ъ” за 14 ноября). Темпы роста цен по базовому сценарию ЦБ в 2025 году — 4,5–5%, средняя ключевая ставка — 17–20% (сейчас — 21%).

Все эти цифры, впрочем, были известны — интерес представляло их обсуждение в Госдуме. Напомним, что твердость ЦБ в отстаивании своего понимания денежно-кредитной политики в последнее месяцы порождала критические высказывания отдельных представителей крупного бизнеса и условно-нейтральные — представителей правительства. Топ-чиновники отмечали, что высокая ключевая ставка стала причиной снижения инвестиционной активности (заемный капитал для предприятий стал дороже, а размещать средства на депозиты стало выгоднее, чем вкладывать в производство, см. “Ъ” за 16 ноября). Впрочем, о наличии противоречий между ЦБ и Белым домом никогда публично не заявлялось — их представители отмечали совместную работу в борьбе с инфляцией.

Этот посыл был особо выделен и в представлении «основных направлений» на Охотном ряду. Эльвира Набиуллина заверила депутатов, что «Банк России и правительство работают в тесном взаимодействии друг с другом». Должное было отдано и Государственной думе — обсуждение «направлений» во фракциях, по словам главы ЦБ, точно отразило настроения в обществе: озабоченность инфляцией с одновременными опасениями того, что высокая ключевая ставка может навредить экономике.

Однако, как заявила Эльвира Набиуллина, такой дилеммы нет и выбор между развитием экономики и снижением инфляции делать не придется. «Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен»,— максимально доходчиво сформулировала она для депутатов суть политики ЦБ в этой сфере. Решительность же действий (темпы повышения ставки, напомним, опережали ожидания аналитиков) объясняется тем, что за четыре года высокой инфляции накопилась большая инерция в ожиданиях граждан и бизнеса.

Говоря о перспективах, Эльвира Набиуллина отметила появившиеся во второй половине этого года признаки замедления разгоняющего инфляцию роста кредитования населения.

С темпами прироста займов корпораций подобного не происходит, но по оценке банков и предприятий, может произойти «уже в ближайшие месяцы». «С некоторым лагом, а здесь очень важны лаги, это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом и в показателях годовой инфляции»,— пообещала Эльвира Набиуллина. По мере торможения темпов роста цен, еще более обнадежила парламентариев глава ЦБ, «мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, не будет каких-то дополнительных внешних шоков, снижение начнется в следующем году».

В завершение выступления Эльвира Набиуллина еще раз вернулась к теме координации действий ЦБ и Белого дома. Необходимость таких пояснений, отметим, назревала давно — в этом году жесткая ДКП регулятора впервые проводится одновременно со стимулирующей бюджетной политикой правительства (после 2014 года они обе были жесткими, а в 2022-м и до середины 2023-го — стимулирующими). «И сейчас на поверхности это выглядит так, как будто Центральный банк и правительство — на разных полюсах. Это совсем не так»,— отметила глава ЦБ. По ее разъяснениям, правительство через бюджет финансирует задачи, необходимые для структурных изменений и наращивания инвестиций в приоритетных направлениях — и они объективно требуют более высокой государственной поддержки экономики. ЦБ же стремится обеспечить необходимую для этого ценовую и макроэкономическую стабильность. То есть регулятор своими инструментами влияет на спрос, правительство — на предложение и на расшивку узких мест в инфраструктуре и на отдельных товарных рынках.

Отметим, что присутствовавший на пленарном заседании глава Минфина Антон Силуанов также посчитал нужным подчеркнуть «единство целей правительства и Банка России на укрепление ценовой и экономической стабильности» и сообщить, что Белый дом находится с ЦБ «в полном взаимодействии». Также приехавший в Госдуму глава Минэкономики Максим Решетников добавил, что в борьбе с инфляцией крайне важно дополнять монетарные методы борьбы с инфляцией немонетарными, которые сейчас реализует правительство.

Картину полного единения в помыслах и в ответственности дополнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший, что «и правительство, и Центральный банк, и Государственная дума ответственны за реализацию задач, которые сейчас Центральный банк здесь озвучивает». Профильные комитеты отнеслись к докладу Эльвиры Набиуллиной также с полным пониманием. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что действия ЦБ по повышению ставки «неприятные, но вынужденные», а глава бюджетного комитета Андрей Макаров назвал их «естественной реакцией» на инфляционные риски.

Вадим Вислогузов