Депутат Пискарев: грань между иноагентом и предателем все менее различима

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что в России грань между иностранным агентом и предателем становится все менее заметной. Поэтому, по его словам, необходимо принять меры для обеспечения безопасности страны. В их числе он назвал законопроект о зачислении всех доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Госдума одобрила проект закона в первом чтении сегодня, 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Грань между иногентами и предателями становится всё менее ясной. У нас должно быть не только высокоэффективное оружие, но должны быть высокоэффективные законы, которые защищают нашу страну от преступников, от фашистов, от бандитов»,— сказал он. Такой проект закона появился, поскольку, по мнению депутата, иноагенты стали главным рупором «натовской антироссийской пропаганды».

«Они мечтают о нашем поражении на полях спецоперации, призывают к санкциям против нашей страны, сейчас они требуют разрешить ракетами бомбить наши территории»,— рассказал господин Пискарев. Соавторами инициативы стали 429 депутатов, представляющие все фракции, во главе со спикером Вячеславом Володиным, напомнил Василий Пискарев.

Накануне, 19 ноября, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал ГД принять законопроект. Его внесли в Думу 14 ноября. Согласно законопроекту, граждане, включенные в реестр иноагентов и получающие в РФ авторские отчисления, обязаны открыть для этого единый специальный счет. Распоряжаться средствами на счете можно будет только в случае исключения из реестра. Также деньги с этих счетов могут быть перечислены в бюджет РФ по решению суда и «в иных случаях, установленных правительством».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».