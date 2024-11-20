Малый бизнес меняет приоритеты

Замедление роста экономики и адаптация к новым условиям кредитования отразились на отраслевых предпочтениях предпринимателей при регистрации малых и средних компаний, следует из аналитики «СПАРК-Интерфакс». В число приоритетов помимо розничной торговли и IT, традиционно популярных у МСП в последние годы, сейчас входят профессиональная и научно-техническая деятельность, общественное питание и гостиничный бизнес, а также обрабатывающая промышленность. Этот перечень во многом дублирует список приоритетных отраслей, которым власти готовы оказывать господдержку, а отказ властей от широкой помощи сектору ради ее фокусировки на отдельных направлениях объясняет и рост интереса к ним предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Приоритеты предпринимателей при регистрации малых и средних компаний меняются на фоне адаптации к новым экономическим реалиям, фиксирует аналитика системы «СПАРК-Интерфакс» (есть у “Ъ”). В целом данные свидетельствуют о том, что торможение экономического роста уже отразилось на общей динамике регистраций МСП: по итогам первых девяти месяцев года их число сократилось на 8%.

Как напоминают аналитики, более 40% новых регистраций традиционно приходится на строительство и оптовую торговлю — реальные же сдвиги в отраслевых приоритетах отслеживаются по другим показателям. Один из ключевых — изменение доли сектора в общем числе регистраций МСП. По нему в лидерах вновь розничная торговля. Число новых компаний в отрасли за первые девять месяцев года выросло на 19%, благодаря чему ее доля в общем числе регистраций МСП увеличилась на 2,3 процентного пункта (п. п.), до 9,9%. Бум регистраций в секторе аналитики объясняют среди прочего высоким потребительским спросом. Популярным остается и IT-сектор: число регистраций в январе—сентябре в нем выросло на 5%, доля в общем объеме регистраций — на 0,5 п. п., до 4,1%. Розничная торговля и IT в лидерах и по интенсивности создания новых компаний (на 1 тыс. организаций сектора) с показателями 97 и 94 регистрации соответственно.

Без учета розничной торговли и IT топ отраслей по росту доли регистраций заметно изменился: в отличие от 2023 года, в него не вошли транспорт, строительство и административная деятельность.

Список приоритетов пополнила профессиональная и научно-техническая деятельность: доля сектора в общем числе регистраций за первые девять месяцев года выросла на 0,9 п. п., до 8,3%. Привлекательнее для предпринимателей в 2024 году стала и обрабатывающая промышленность, доля которой в общем числе регистраций выросла до 7,9% с 7,2% в 2023 году. Этот процесс, по оценкам аналитиков, стимулировался появлением на рынке новых ниш после ухода западных компаний. Вырос интерес предпринимателей и к регистрации компаний в отрасли общественного питания и гостиничного бизнеса: на фоне «бурного развития ресторанного бизнеса и внутреннего туризма» доля отрасли за январь—сентябрь выросла на 0,9 п. п., до 3,6%.

Отметим, перечень отраслей, которые в этом году попали в периметр внимания предпринимателей, во многом повторяет список направлений, признанных властями приоритетными, именно в них сейчас фокусируется господдержка. Так, например, одна из популярных программ ПСК + «1764» (совместная программа ЦБ и Минэкономики для инвесткредитования по ставке ниже ключевой) сейчас ориентирована на обрабатывающее производство, транспортировку и деятельность гостиниц — со следующего года список приоритетов будет включать IT, обработку, научно-техническую деятельность и туризм (см. “Ъ” от 19 ноября). Новые интересы предпринимателей могут объясняться ожиданием дополнительной помощи в условиях сворачивания широкой поддержки сектора и ужесточения денежно-кредитной политики.

Кристина Боровикова