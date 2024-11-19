Подсудимым предложили поделиться зарплатой

Внушительный срок — 13 лет колонии с рекордным для подобных дел штрафом в 132 млн руб. предложило назначить гособвинение бывшему в 2013–2014 годах вице-губернатором Санкт-Петербурга, впоследствии экс-руководителю крупнейших в Ленобласти подрядных организаций ООО «Горкапстрой» (сейчас ГОРКА) и «Стройтрансгаз» Владимиру Лавленцеву. Он обвиняется в нескольких эпизодах растраты и мошенничества на 3,3 млрд руб. в те годы, когда занимался бизнесом. Второму подсудимому, экс-советнику петербургского губернатора, бывшему гендиректору «СКА Арены» Игорю Забирану, у которого в деле один эпизод растраты на 599,7 млн руб., прокурор предложила девять лет и штраф в размере 54 млн руб. Защита в прениях просила учесть признание подсудимыми вины и погашение ущерба и назначить им минимально возможные наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лавленцев (в центре) надеется на мягкое наказание с учетом признания им вины и погашения ущерба

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Лавленцев (в центре) надеется на мягкое наказание с учетом признания им вины и погашения ущерба

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прениям сторон по делу Владимира Лавленцева и Игоря Забирана в Мещанском суде столицы предшествовал любопытный эпизод. Подсудимый Лавленцев сообщил суду, что перечислил на специальный счет у нотариуса 2 млрд 685 млн руб. для погашения ущерба, причиненного потерпевшему по делу владельцу «Стройтрансгаза» Геннадию Тимченко. Представитель потерпевшего, в свою очередь, отметил, что в отношении господина Лавленцева сейчас осуществляется процедура банкротства и погашение ущерба в ее обход может нарушить права других кредиторов подсудимого.

После этого выступила гособвинитель Милана Дигаева.

Поскольку оба подсудимых вину признали, ей не было необходимости подробно говорить о фабуле дела и перечислять доказательства обвинения, а можно было сразу перейти к наказаниям.

Как ранее рассказывал “Ъ”, господин Лавленцев обвиняется в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый из них относится к 2018 году, когда он возглавлял ООО «Горкапстрой». Тогда в декабре фирма заключила с ООО «Научно-производственное предприятие "Строительство"» договор о производстве геодезических исследований перед началом прокладки дороги Лобня—аэропорт Шереметьево и автомоста в подмосковных Мытищах. И хотя в итоге работы были выполнены не полностью, подрядчик добился от заказчика по фиктивному договору с субподрядчиком 10 млн руб. Деньги, по данным следствия, затем были переведены на подконтрольные Владимиру Лавленцеву структуры, обналичены и присвоены.

Кроме того, говорится в деле, обвиняемый получил у владельца «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко несколько займов: 2,682 млрд руб. были взяты фигурантом якобы на развитие ООО «Горкапстрой», которое к тому времени уже находилось в сложном финансовом положении, а еще 45 млн руб.— на развитие собственного бизнеса. При этом следствие считает, что заемщик изначально не собирался возвращать долги.

Кроме того, говорится в деле, господин Лавленцев присвоил не менее 30,7 млн руб. из средств администрации подмосковного Реутова, заключив с ней договор на проведение силами ООО «Горкапстрой» технических работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции местного дворца культуры. Работы, по материалам дела, были выполнены не полностью, а указанная сумма ушла по фиктивному договору.

Наконец, последний эпизод дела связан с Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное и культурное наследие», который возглавлял Игорь Забиран, а финансировало эту организацию ООО «Стройтрансгаз», где господин Лавленцев был председателем совета директоров. С фондом ООО ГОРКА (бывшее ООО «Горкапстрой») заключило в 2018 году контракт на проведение строительного контроля объектов культурного назначения в Севастополе, Калининграде, Кемерово и др. Договор, говорится в деле, исполнен не был, зато компания господина Лавленцева заработала на этом проекте 599,7 млн руб. Игорь Забиран, по версии следствия, содействовал незаконным действиям.

Подводя итог разбирательству, прокурор Милана Дигаева запросила для подсудимых весьма суровые наказания: господину Лавленцеву — 13 лет колонии общего режима, господину Забирану — 9 лет, запретив обоим на три года после освобождения занимать должности на госслужбе или руководящие посты в негосударственных организациях.

Рекордными для подобных дел оказались и предложенные госпожой Дигаевой штрафы — соответственно 132 млн и 54 млн руб. Гособвинитель прибегла к редко используемому на практике положению статей 159 и 160 УК, которое позволяет налагать штраф «в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет». Отметим, что прокурор подчеркнула, что, предлагая наказания для фигурантов, она учла наличие на иждивении у господина Лавленцева четырех несовершеннолетних детей, сына-студента и матери-инвалида, а также другие смягчающие обстоятельства.

Сам Владимир Лавленцев заявил, что «искренне старался примириться» с потерпевшим Тимченко, понимая, что обидел его и членов его семьи, и даже вынужден был обратиться за помощью к своему отцу-бизнесмену, чтобы возместить ущерб. С учетом погашения ущерба подсудимый попросил суд снять арест с активов его родителей. А адвокаты обвиняемого попросили суд учесть, что часть работ по ДК в Реутове была выполнена, полученные по договору средства из ООО ГОРКА не выводились, отягчающих обстоятельств в отношении фигуранта в деле не имеется, а сам он характеризуется исключительно положительно, примерный семьянин, в браке 19 лет.

«Я девять месяцев в СИЗО, в изоляции от родных. Хочу извиниться перед потерпевшими и дать мне шанс остаться с семьей и приносить пользу обществу»,— сказал Игорь Забиран. А вот его защита заявила, что хотя фигурант вину и признает, но суд должен учесть, что деньги ООО «Стройтрансгаз» перечислялись тремя траншами, первый из которых был переведен, когда господин Забиран уже не занимал в фонде руководящую должность, а два других — когда и вовсе уволился. Этот довод вызвал недоумение у председательствующей на процессе судьи Олеси Менделеевой. «Так вы заявляете о невиновности подзащитного?» — спросила она и назначила перерыв для согласования позиции обвиняемого и его адвокатов. Через десять минут выяснилось, что защита солидарна с признавшим вину подсудимым. В итоге адвокаты фигурантов попросили о максимально мягком приговоре — условном сроке или штрафе.

Алексей Соковнин