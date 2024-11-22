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Коммерсантъ FM
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Сержанта заждались на передовой

Осужденный за убийство 13 человек военный вернется на СВО

Житель Асбеста (Свердловская область) 24-летний участник специальный военной операции (СВО) Станислав Ионкин, осужденный в марте текущего года на 20 лет колонии за гибель 13 человек, в ближайшее время снова отправится на передовую. Как рассказал “Ъ” адвокат, его доверитель уже заключил контракт с Минобороны и ожидает документы, чтобы вернуться на СВО. По версии следствия, в ноябре 2022 года Станислав Ионкин в костромском ночном клубе «Полигон» выстрелил из ракетницы, что привело к пожару и массовой гибели людей. После рассмотрения дела в апелляционном суде осужденному были возвращены медаль «За отвагу» и звание сержанта, однако по существу приговор не изменили.

Станислав Ионкин искупит вину на передовой

Станислав Ионкин искупит вину на передовой

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Станислав Ионкин искупит вину на передовой

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Осужденный на 20 лет за гибель 13 человек житель Асбеста и бывший участник СВО Станислав Ионкин вновь вернется на фронт. Как рассказал “Ъ” адвокат Юрий Хромцов, Станислав Ионкин уже заключил контракт на службу с Минобороны РФ. «Сейчас оформляются документы. Как только все будет готово, он отправится на передовую»,— рассказал “Ъ” господин Хромцов.

Напомним, в марте этого года 2-й Западный окружной военный суд признал 24-летнего участника специальной военной операции Станислава Ионкина виновным в убийстве двух или более лиц (п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, лишив воинского звания сержанта и медали «За Отвагу», полученных во время участия в СВО.

В августе адвокат осужденного обжаловал приговор в Апелляционном военном суде во Власихе (Московская область), и уральцу были возвращены боевая награда и звание. В остальной части приговор был оставлен без изменений.

Ранее суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших родственников погибших на 14,5 млн руб. и на 45 млн руб.— владельца сгоревшего клуба «Полигон». При этом исковых требований к Станиславу Ионкину было заявлено на 52,5 млн руб., а ущерб от пожара, по версии следствия, составил 68 млн руб.

Напомним, как установило следствие, ЧП произошло в Костроме в клубе «Полигон» на Никитской улице в ночь на 5 ноября 2022 года. В заведении находилось более 250 посетителей. Примерно в два часа ночи между несколькими отдыхающими, включая Станислава Ионкина, разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку. По некоторым данным, сначала Станислав Ионкин, желая напугать оппонентов, несколько раз выстрелил в воздух из ракетницы «Сигнал охотника». Роковой выстрел прозвучал через несколько минут уже внутри клуба, куда переместились оппоненты.

Пиротехнический патрон попал в потолок, который сразу же вспыхнул. В течение нескольких минут огнем и дымом было охвачено все одноэтажное здание площадью 3,5 тыс. кв. м.

Во время трагедии посетители не смогли вовремя покинуть здание из-за того, что большинство эвакуационных выходов было заблокировано. К центральному выходу, где стоял турникет-вертушка, успели не все. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще несколько пострадавших оказались в больнице. Ликвидировать огонь пожарным удалось только через пять часов.

Правоохранители задержали Станислава Ионкина в день трагедии. Выяснилось, что он проживает в Асбесте (Свердловская область), а в Костроме оказался после ранения и тяжелой контузии, полученных в ходе СВО.

После восстановления в госпитале его отправили в отпуск, который он провел на Урале, а в начале октября 2022 года приехал в Кострому. Здесь сержант Ионкин должен был пройти военно-врачебную комиссию, заседание которой по разным причинам на протяжении месяца откладывалось.

Изначально ему инкриминировали причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), однако позже обвинение было ужесточено.

Помимо Станислава Ионкина, дело которого выделено в отдельное производство, фигурантами являются депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего ночного клуба «Полигон» Ихтияр Мирзоев, а также директор фирмы «Империя» Наталья Беленогова, чья компания занималась организацией работы клуба. Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На допросе Ихтияр Мирзоев заявил следователям, что не имеет отношения к работе заведения и только сдавал помещение в аренду. Депутат сообщил, что именно арендатор устанавливал в клубе электропроводку и занимался договорами, связанными с охраной развлекательного центра, куда входит «Полигон».

Расследование дела в отношении них продолжается. В ноябре 2023 года фигуранты, которых первоначально отправили в СИЗО, были переведены Мосгорсудом под домашний арест.

Мария Шараева, Екатеринбург

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