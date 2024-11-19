Указом на ATACMS

Во вторник был опубликован указ президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». По сути, это обновленная российская ядерная доктрина. Принцип подхода властей РФ к ядерному оружию остался прежним: оно рассматривается как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». В то же время новая доктрина предусматривает большее число сценариев, при которых Россия может применить ядерное оружие. В Кремле пояснили, что обновить документ потребовалось из-за «нынешней обстановки», напомнив в том числе о решении США разрешить Украине бить американским оружием вглубь территории РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ / ТАСС Фото: Минобороны РФ / ТАСС

«Чрезвычайно важный документ»

Указ президента отменяет прежнюю российскую ядерную доктрину, действовавшую с июня 2000 года, и вводит в действие ее новую версию. Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обновить доктрину потребовалось из-за «нынешней обстановки», «реалий сегодняшнего дня». Речь идет о специальной военной операции на Украине и резком обострении конфронтации между Россией и Западом.

«Каков самый яркий пример современных реалий? Представители власти в Соединенных Штатах принимают решение использовать свое оружие, оружие американского производства, против Российской Федерации. Это яркий пример новой обстановки вокруг нашей страны, и это делает необходимым обновление концепции»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

Напомним, в воскресенье американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден «разрешил» Украине бить американскими ракетами ATACMS вглубь территории России. Во вторник помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил эту информацию. Во вторник же Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному объекту на территории Брянской области. Пять из них, как уточнили в ведомстве, были сбиты, одна повреждена боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь».

На этом фоне Дмитрий Песков назвал подписание президентом РФ обновленной ядерной доктрины — «чрезвычайно важного документа» — своевременным. Ядерное сдерживание, по его словам, направлено «на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ и/или ее союзников».

В целом же о том, как изменится доктрина, было известно: в конце сентября президент Владимир Путин провел специальное совещание Совета безопасности РФ, в открытой части которого подробно рассказал о грядущих нововведениях (см. “Ъ” от 26 сентября). При этом ряд важных положений остались фактически неизмененными по сравнению с указом 2020 года. Так, в новом документе сказано, что Россия «рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные». В 2020 году ядерное оружие рассматривалось властями РФ «исключительно как средство сдерживания». В новой доктрине слова «исключительно» нет. В остальном подход не изменился.

Как и в 2020 году, «гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против России и (или) ее союзников» отнесено «к числу высших государственных приоритетов». Обеспечиваться оно должно «всей совокупностью военной мощи РФ, включая ядерное оружие». При этом и в старом, и в новом документе сказано, что «государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер».

Как менялась ядерная доктрина СССР и России История вопроса В СССР не было публичной ядерной доктрины, за исключением принятого в 1987 году документа «О военной доктрине государств—участников Варшавского договора», который заверял, что они «не применят ядерное оружие первыми». 2 ноября 1993 года Борис Ельцин подписал указ «Об основных положениях военной доктрины РФ», но текст самих положений опубликован не был. 21 апреля 2000 года Владимир Путин утвердил первую публичную военную доктрину РФ. В ней говорилось, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар в ответ на использование против нее и (или) ее союзников оружия массового уничтожения, а также «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для национальной безопасности ситуациях». В том же году были приняты засекреченные «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», действовавшие до 2010 года. 5 февраля 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину РФ, в которой появился пункт о возможности применения ядерного оружия в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В последний раз военную доктрину обновлял Владимир Путин в 2014 году. Статьи о применении ядерного оружия в ней не менялись. 2 июня 2020 года Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания». В документе перечислены еще два повода для использования Россией своих СЯС: атака баллистических ракет и воздействие на «критически важные» объекты, вывод которых из строя «приведет к срыву ответных действий ядерных сил». Дмитрий Квасов

Ряд положений новой доктрины, однако, отражает то, что Дмитрий Песков назвал «нынешней обстановкой». Так, в ней, как и прежде, говорится, что Россия «осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, под которым понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы)», рассматривающие РФ «в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения». Но далее в новой доктрине уточняется, что ядерное сдерживание «осуществляется также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и (или) морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ». Конкретные блоки или страны в указе не перечислены, но и так понятно, что речь о НАТО и Украине.

В соответствии со складывающейся международной обстановкой, расширено и количество «основных военных опасностей», выделяемых российской стороной.

В доктрине 2020 года их было шесть, а сейчас — десять. Добавлено:

создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящие к приближению их военной инфраструктуры к границам РФ;

действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории РФ, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям;

действия потенциального противника, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам;

планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ РФ.

Пять сценариев

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Пожалуй, наиболее значимые изменения внесены в раздел об условиях перехода России к применению ядерного оружия. В доктрине 2020 года таких сценариев было четыре, теперь их пять.

Два пункта остались неизмененными. Так, Россия по-прежнему оставляет за собой право применить ядерное оружие при «поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников», а также при «воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил».

Один сценарий совершенно новый. Согласно ему, Россия может применить ядерное оружие при «поступлении достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы РФ».

Другой сценарий дополнен важной формулировкой. Так, в доктрине 2020 года говорилось, что власти РФ могут задействовать ядерное оружие при «применении противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников». А теперь после этих слов говорится, что и «по воинским формированиям и (или) объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории».

То есть российский «ядерный зонтик» отныне покрывает и военные базы РФ, расположенные за рубежом. Об этом Владимир Путин в ходе открытой части сентябрьского совещания не говорил.

И наконец, важные изменения внесены в сценарий, согласно которому власти РФ в 2020 году оставляли за собой право использовать ядерное оружие в случае «агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Теперь они готовы задействовать ядерное оружие при «агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности».

Таким образом, Белоруссии предоставляются особые гарантии защиты, а порог применения ядерного оружия, по крайней мере на декларативном уровне, несколько снижается, поскольку речь идет уже не об угрозе существования обоих государств, а о критическом нарушении их суверенитета и территориальной целостности. Как ранее писал “Ъ” (см. “Ъ” от 11 июня), эти формулировки ближе к военной доктрине РФ образца 2000 года (отдельно указ об «Основах госполитики…» тогда не публиковался), а также к доктринам западных держав (США, Франции и Великобритании), оставляющих за собой право использовать ядерное оружие «в крайних обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов» и «для самообороны».

Власти РФ надеются, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Надеюсь, что там (на Западе.— “Ъ”) будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

На то, что на Западе серьезно отнесутся к сигналам из Москвы, рассчитывает и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он опубликовал в своем Telegram-канале пост о связи решения по ударам западными ракетами вглубь России с новой ядерной доктриной. «Использование ракет альянса (НАТО.— “Ъ”) подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война.— “Ъ”)»,— предупредил Дмитрий Медведев.

Председатель совета ПИР-Центра, профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский в беседе с “Ъ” пояснил, что документы, подобные опубликованному во вторник указу президента, готовятся на протяжении длительного времени и проходят сложный процесс межведомственного согласования. Их принятие и обнародование можно, по его словам, рассматривать в более общем контексте противостояния между Россией и Западом, то есть не только в привязке к тем или иным текущим событиям. По его прогнозу, на Западе новую доктрину «внимательно прочтут и наверняка огорчатся, поскольку порог применения ядерного оружия доктринально понижен, причем понижен очень прилично». «Но я думаю, что они не поверят. Не поверят, что Россия действительно может пойти на применение ядерного оружия в ответ на действия, которые они сами считают малозначительными»,— предположил собеседник “Ъ”. По его мнению, более эффективной мерой в ситуации с ATACMS был бы «зеркальный ответ», к примеру поставки враждующим с США йеменским хуситам российских противокорабельных комплексов, таких как «Бастион» или «Бал».

Елена Черненко