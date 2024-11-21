Удар пришелся по расчетам

США выступили с самым масштабным по количеству пакетом санкций против 100 финансовых организаций, как российских, так и иностранных с российским участием. Крупнейшей из них оказался Газпромбанк, кроме того, в SDN List попали топ-менеджеры ЦБ, так или иначе связанные с платежной инфраструктурой. В этот раз Минфин США сделал упор на трансграничные расчеты российских банков, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений. Однако такие действия лишь стимулируют власти и бизнес искать новые обходные пути санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противостояние США и российской финансовой системы вступило в новую фазу

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Противостояние США и российской финансовой системы вступило в новую фазу

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Количество российских банков в SDN List с учетом санкций США, введенных 21 ноября 2024 года, перевалило за сотню. В их число попали «Дом.РФ», ББР-банк, Примсоцбанк, «Синара», «Траст», Авто Финанс Банк, БКС-банк и др. К ним добавилось более двух десятков регистраторских компаний, а также компании инфраструктуры ценных бумаг (Регистратор Р.О.С.Т., «Статус», спецдепозитарии «Инфинитум», ДРАГА). По сути, санкции были введены против продолжающей функционировать российской платежной системы, в том числе проводящей трансакции с зарубежными странами. Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян отмечает, что новые санкции США существенно отличаются от большинства предыдущих (за исключением введенных в начале 2022 года), так как направлены только на финансовый сектор российской экономики, по которому, «по всей видимости, уходящая администрация под занавес своей деятельности решила нанести масштабный удар».

Один из них был нанесен по группе Газпромбанка. Под санкции попал не только российский банк, но и его дочерние организации в Швейцарии, ЮАР, Люксембурге, Гонконге и на Кипре. Кроме того, под санкции США попал и Межгосударственный банк, созданный странами СНГ еще в 1993 году для содействия экономической интеграции и развитию национальных расчетов. Также в SDN List попали и первые зампреды Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, зампред Ольга Полякова, а также главы нескольких департаментов, в той или иной степени связанных с развитием международных расчетов. Кроме того, в него включены и российские сотрудники «ВТБ Шанхай» и индийского филиала Сбербанка.

Как считают в американском Минфине, расширение списка «будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования».

Претензии вновь коснулись созданной в 2014 году ЦБ системы передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанной как альтернатива SWIFT, для поддержания международных финансовых связей. OFAC прямо заявляет, что рассматривает присоединение к СПФС «как красный флаг и готово более агрессивно нацеливаться на такие иностранные финансовые учреждения».

По словам партнера адвокатского бюро Nordic Star Анны Заброцкой, введенные ограничения «серьезно усложнят операции с зарубежными контрагентами, особенно в расчетах за экспортные и импортные поставки, а также негативно скажутся на ликвидности таких банков». Вместе с тем старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов называет новые санкции США «масштабными, но не фатальными». Российская экономика уже «прошла через намного более серьезные удары», а со стороны государства и самих банков проведена активная работа по перестраиванию классических расчетных механизмов в защищенные от санкционного влияния схемы, отмечает он. В том числе усиление роли отличных от доллара и евро валют, а также применение иных способов исполнения обязательств между контрагентами. При этом Анна Заброцкая считает, что для российской экономики это еще один шаг к необходимости развивать альтернативные механизмы, например расчеты в национальных валютах и использование финансовых систем других стран (например, китайской CIPS).

Безусловно, новые санкции против более широкого круга российских финансовых организаций увеличивают и риски вторичных санкций для их потенциальных контрагентов.

Как отмечает Артем Касумян, «в какой бы валюте ни совершались сделки, иностранные финансовые учреждения несут риски вторичных санкций за любые расчеты с участием SDN». По его словам, практика OFAC показывает, что «все то, что прямо не разрешено, то запрещено, и даже разрешенное на практике трактуется ограничительно, поэтому любое взаимодействие с подсанкционными лицами влечет риск вторичных санкций».

Сейчас с Газпромбанком и его иностранными «дочками» разрешены лишь те сделки, которые необходимы для повседневной деятельности российских консульских и дипломатических учреждений. Также ненаказуемыми остаются трансакции, связанные с деятельностью гуманитарных, дипломатических миссий, поставкой медицинских препаратов и оборудования,— отдельные сферы защищают контрагентов подсанкционных банков от наказания за счет действия генеральных лицензий, отмечает Никита Ершов.

Вместе с тем ГПБ являлся главным платежным оператором при расчете европейских стран за российский трубопроводный газ.

Госпожа Заброцкая полагает, что теперь европейские контрагенты смогут без рисков платить за российский газ «только через не попавшие под санкции банки, которых все меньше». Минфин США также установил и исключения в пользу собственных союзников. В частности, до 28 июня 2025 года разрешена оплата через ГПБ поставок нефти с проекта «Сахалин-2» при импорте в Японию.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обращает внимание, что дополнительной сложностью становится включение небольших банков в санкционные списки, что «снижает эффективность альтернативных систем расчетов, таких как СПФС». Также могут значительно вырасти издержки на проведение платежей и соблюдение комплаенс-мероприятий.

БКС-банк сообщил, что в связи с введенными санкционными ограничениями и из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом он приостановит переводы в валюте.

В ГПБ заявили, что его упоминание в списке Минфина США «не влияет на работу банка», «все его системы и офисы работают в штатном режиме». При этом операции по снятию и пополнению счетов «в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания». Регистратор «Статус», все его системы и офисы «работают в штатном режиме, санкции не повлияют на обслуживание клиентов», заявили там.

На внутренних расчетах подобные санкции могут не отразиться, однако могут сказаться на использовании клиентами карт китайской платежной системы UnionPay, в частности ГПБ и Примсоцбанка. Ранее банки, выпускавшие карты UnionPay, предупреждали клиентов, что операции за рубежом могут быть приостановлены «в ближайшее время» после введения американских санкций (см. “Ъ” от 21 июля и 3 ноября 2023 года).

Дмитрий Ладыгин, Анна Занина, Ксения Дементьева, Ксения Куликова