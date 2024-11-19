Микрофинансы уставно выросли

Альфа-банк второй раз за год увеличил уставный капитал дочерней микрофинансовой компании (МФК) «Альфа Финанс» — в итоге он вырос с 200 млн до 5 млрд руб. Это единственная МФК, нарастившая уставный капитал в 2024 году и занявшая по этому показателю второе место. Пока, несмотря на ужесточения ЦБ, потребности в увеличении уставных капиталов у микрофинансовых компаний нет, но банки, которые используют дочерние МФК как полигон для экспериментов, могут позволить себе это заранее и с запасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Альфа-банк снова увеличил уставный капитал своей дочерней МФК «Альфа Финанс» — в 2,5 раза, с 2 млрд до 5 млрд руб., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В пресс-службе банка сообщили, что увеличение капитала плановое, производится в рамках текущей программы развития МФО, предусматривающей рост бизнеса. МФК «Альфа Финанс» стала единственной увеличившей уставный капитал в текущем году. Причем дважды — предыдущее увеличение капитала данной МФК произошло в июле этого года, с 200 млн до 2 млрд руб. По размеру уставного капитала «Альфа Финанс» занимает второе место после «дочки» ОТП-банка — «ОТП Финанс», 6,53 млрд руб.

МФК «Альфа Финанс» последней из действующих МФК (36 компаний) была внесена в реестр ЦБ — 13 декабря 2023 года. Компания специализируется на выдаче займов физлицам со средним чеком около 300 тыс. руб. сроком до пяти лет. Согласно отчетности, убыток МФК «Альфа Финанс» по итогам девяти месяцев составил 457,3 млн руб.

Впрочем, убыточность компании объясняется ее молодостью, пока она находится в инвестиционной стадии. Результаты других банковских МФК показывают, что их бизнес вполне успешен. Так, МФК «Т-Финанс» (зарегистрирована в 2012 году) по итогам трех кварталов заняла третье место по чистой прибыли — 1,839 млрд руб., дочка ОТП-банка (зарегистрирована в 2015 году), МФК «ОТП Финанс»,— второе место, 2,382 млрд руб.

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Впрочем, в отличие от независимых МФК для банковских прибыль не является основной целью, уверены эксперты. «Модель базируется на том, что МФО для банков — это полигон для финтех-экспериментов, где можно протестировать разные модели с минимальными потерями даже в случае неправильного решения,— поясняют в СРО "МиР".— То есть, даже если МФО как полигон сделает ошибку, это не ударит по основному бизнесу. Да, может быть, уменьшится прибыль, но для крупного банка эти показатели лежат в рамках статистической погрешности».

Опрошенные “Ъ” рыночные игроки из числа крупных МФК наращивать уставный капитал не намерены. «В октябре были ужесточения со стороны Банка России в части РВПЗ, но даже после этих изменений мы имеем регуляторный капитал с существенным запасом,— говорит управляющий директор МФК "Лайм-Займ" Олеся Киселева.— Что касается балансового капитала, то он составляет более 2 млрд руб., и дополнительных вложений в него также не требуется». «Мы не планируем увеличение, во всяком случае в ближайшей перспективе. Сейчас в этом нет целесообразности. Все обязательные экономические нормативы, установленные Банком России, исполняются МФК "Саммит" с существенным запасом»,— сообщила финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова.

А вот по мнению руководителя отдела аналитики бизнеса «Джой Мани» (ГК IT Smart Finance) Аллы Ивановой, повышение уставного капитала является своеобразной защитой от экономической и регуляторной турбулентности. На фоне нового витка регулирования отрасли традиционные продукты МФО снижают свою маржинальность, поэтому крупнейшие игроки начинают осваивать новые клиентские ниши и сегменты рынка, что требует значительных инвестиций, добавляет она (см. “Ъ” от 18 ноября). Впрочем, о планах по увеличению уставного капитала «Джой Мани» она не сообщила.

«Полагаю, МФК "Альфа Финанс" увеличивает капитал заранее, превентивно, чтобы подать сигнал регулятору и инвесторам — компания надежная и собирается работать на этом рынке долгосрочно»,— говорит CEO сервиса партнерских продаж Pampadu Сергей Локтев. «Сейчас увеличивать ее уставный капитал с 2 млрд до 5 млрд руб. нет необходимости. Но МФК, аффилированные с крупными банками, могут позволить себе и дальше наращивать уставный капитал, так как опираются на материнские структуры»,— заключает эксперт.

Ксения Дементьева