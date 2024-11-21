В Москве проведут эксперимент по продаже билетов в театры по паспорту

В Москве проведут эксперимент с продажей билетов в театры и на концертные площадки только при наличии документов, удостоверяющих личность покупателя. Эксперимент затронет 63 театра и 36 концертных площадок, которые подведомственны департаменту культуры.

Билеты по новым правилам начнут продавать с 1 декабря 2024 года. Распространяться они будут на мероприятия, которые будут проходить с 15 марта 2025 года. Новые правила будут применяться не только к основным мероприятиям учреждений, но и к событиям, организуемым сторонними компаниями. Эта мера, как сообщили в департаменте, направлена на повышение контроля за продажей билетов.

С 1 октября Большой театр начал продавать билеты только по паспорту. Нововведение направлено на предотвращение спекуляций и мошенничества. Пилотный проект департамента культуры Москвы продлится до конца 2025 года. После результаты оценят с точки зрения распространения на другие столичные площадки.