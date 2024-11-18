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В Сечи прифронтовой

Как Владимир Путин сражался за Запорожскую область

18 ноября президент России Владимир Путин встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который рассказал ему, что, несмотря на противодействие «укронацистского режима, который пытается сделать Запорожскую область выжженной замлей», мирная жизнь здесь преобладает и будет преобладать. За некоторыми, обращает внимание специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, исключениями.

Владимир Путин и Евгений Балицкий сложно поговорили о простом

Владимир Путин и Евгений Балицкий сложно поговорили о простом

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Евгений Балицкий сложно поговорили о простом

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин вторую неделю подряд проводит исключительно рабочие встречи. Очередная состоялась с главой Запорожской области Евгением Балицким.

— Уже начались работы по строительству одного из самых главных социальных медицинских объектов, которого, к сожалению, пока у нас в Запорожской области не было, учитывая, что у нас нет пока областного города,— сообщил президенту господин Балицкий.

Возможно, он хотел сказать, что до сих пор не назначена столица области. Но не исключено, что он имел в виду именно то, что получилось: «у нас нет пока областного центра», то есть российские войска до сих пор еще не освободили Запорожье.

В утверждении содержалась надежда. А вообще-то глава приобретенного региона говорил о том, что в области до сих пор нет детской больницы.

Выражался Евгений Балицкий местами витиевато:

— Не хватает у нас квалифицированных специалистов в этой отрасли, потому что с 70–80-х годов прошлого века целый ряд медицинских и образовательных учреждений не претерпевали ремонтных изменений.

«Ряд медицинских и образовательных учреждений не претерпевали ремонтных изменений» — это, видимо, означало, что больницы и школы не ремонтировали.

— Приходится менять коммуникации, приходится менять водоподведение, водоотведение, электрическую часть,— продолжал он.— Рабочих немножко не хватает. Но это только для нас не проблема, а задача. Все поставленные вами задачи мы выполним в обязательном порядке.

Не хватает «немножко». Совсем, однако, немножко. То есть почти хватает, но не полностью.

Надо было, впрочем, отдать ему должное: никто до него не говорил президенту так исчерпывающе: это «для нас не проблема, а задача». Хотелось, засучив рукава, браться за дело. И пусть руки будут по локоть в солидоле.

— Также мы открыли шесть восстановленных школ,— добавил Евгений Балицкий.— Было 172, сегодня — 178 школ. Это тоже показатели, как в советские времена говорили, «наш ответ Чемберлену»! Это наш ответ сегодня тем, кто пытается Запорожскую область сделать выжженной землей со стороны укронацистского режима.

И никто не говорит, что это было просто. Шесть школ — это шесть школ. И кто бы открыл больше? А идеология, сопровождавшая эти цифры, в такой ситуации, видимо, неизбежна.

— А также с гордостью могу сказать,— подчеркнул Евгений Балицкий,— что мы перевыполняем план, поставленный правительством, за счет налогов, которые сегодня начали собираться в более качественной форме. В три раза, кстати, по сравнению с предыдущим годом выросло количество налогооблагаемой базы. И это не только налог на прибыль, это НДФЛ, это борьба с «конвертами», установка кассовых аппаратов — вся работа, которая сегодня ведется.

Можно только представить себе, что тут было еще год назад. И нельзя, видимо, даже вообразить возможности роста налогооблагаемой базы в следующем году. Невозможно, так сказать, переоценить потенциал.

Говоря про безопасность в области, Евгений Балицкий справедливо имел в виду прежде всего Запорожскую АЭС.

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— Конечно, здесь атомная станция,— кивнул он.— Сегодня все меры принимает «Росатом» к тому, чтобы объект был защищен. Электроэнергии мы пока не получаем с нее, потому что инфраструктура у нас выбивается системно, но безопасность объекта сегодня на высоком уровне. И полк РХБЗ, который развернут дополнительно... радиационной и химической защиты... он сегодня отвечает всем требованиям, чтобы мы с уверенностью... с высокой долей вероятности могли сказать, что ядерная угроза не грозит! Атомный объект находится под контролем.

Тут имела значение легкая запинка. «С уверенностью» или «с высокой долей вероятности»?

— У вас наблюдается устойчивый восстановительный рост сельского хозяйства и промышленности,— погрузился президент в справку.

— Да, в этом отношении тоже ведется очень большая работа,— подтвердил глава региона.— Мы собрали 2,5 млн тонн в прошлом году (видимо, зерновых.— А. К.). В этом году немножко, может быть, меньше в силу природных условий, и, к сожалению, поскольку Днепр сегодня не имеет той высоты, которая была, в силу разрушения плотины (имеется в виду, очевидно, Каховская ГЭС.— А. К.), у нас, конечно, наблюдается падение уровня грунтовых вод. Это также влияет на колодцы, которые обеспечивают оросительные каналы.

Следовало отдавать себе отчет в том, что Евгений Балицкий говорит о регионе, где идет война. Следовало отдавать должное.

— Но надо сказать, что сегодня фермеры по Росагролизингу получают оборудование, сельскохозяйственные комбайны, трактора, сегодня заходят жатки,— подчеркнул он.

А все-таки главное, что не танки.

— Инвестиции идут? — невозмутимо спрашивал президент.

То есть обед должен быть по расписанию.

— Инвестиции идут,— отчего-то без энтузиазма подтвердил Евгений Балицкий.— Большая работа проведена, и мы ждем в ближайшее время, особенно в отрасли недродобычи.

Что ж, освобожденные недра ждут своей недродобычи и недродобытчиков. Не зря же освобождали.

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— Один из вопросов, который мы еще обсудим,— тоже очень важный вопрос для нас, чтобы наша область стала индустриальной, нам необходимо сегодня интенсифицировать вопросы, связанные с аглофабриками, с добычей, с Запорожским железорудным комбинатом, нашими карьерами, на которых надо ставить аглофабрики, для того чтобы мы не возили просто руду, а чтобы мы возили агломерат. Это позволяет нам сильно изменить экономику региона,— Евгений Балицкий ставил перед собой и президентом амбициозные задачи.— Уверен, что для нас нет проблем — для нас есть задачи!

Эту фразу он произнес второй раз за пару минут.

А чего ей, как говорится, пропадать?

Зря, что ли, заучивал?

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