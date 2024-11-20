НОВАТЭК приманил топ-менеджера

Крупнейший независимый производитель газа в России НОВАТЭК (MOEX: NVTK) усиливает управленческий состав. В компанию на должность первого заместителя председателя правления приходит Вадим Яковлев, 17 лет занимавший руководящие посты в «Газпром нефти». На рынке его называют одним из лучших профессионалов нефтегазовой области, который может пригодиться компании, находящейся в процессе пересмотра своей стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев займет должность первого заместителя председателя правления НОВАТЭКа, сообщили три источника “Ъ”. Он будет курировать основные направления деятельности — геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку. В НОВАТЭКе информацию комментировать не стали. С господином Яковлевым связаться не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Яковлев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Вадим Яковлев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2001–2004 годах Вадим Яковлев работал в ЮКОСе, в 2005–2006 годах — в структурах СИБУРа, а в 2007–2024 годах занимал руководящие должности в «Газпром нефти». В 2007 году он пришел в компанию на пост замглавы по экономике и финансам, в 2010 году стал финансовым директором и первым заместителем гендиректора, в 2011 году возглавил блок разведки и добычи. Ушел из компании в апреле 2024 года после того, как в «Газпром нефти» началась реформа, которая должна была сделать структуру управления похожей на действующую в «Газпроме» (см. “Ъ” от 5 апреля).

На рынке Вадима Яковлева называли одним из ключевых топ-менеджеров «Газпром нефти», который смог повысить добычу компании вдвое — до 100 млн тонн, благодаря чему «Газпром нефть» вышла на третье место в России по производственным показателям.

Источники “Ъ” на рынке отмечают, что эффективность работы Вадима Яковлева в НОВАТЭКе может быть выше, чем в «Газпром нефти», так как на новом месте должно существенно «сократиться плечо» до акционера и все вопросы можно будет обсуждать напрямую с Леонидом Михельсоном (по последним открытым данным, владеет 24,75% компании) и Геннадием Тимченко (23,5%).

На это же указывают эксперты. Глава совета директоров Top Contact Артур Шамилов отмечает, что, несмотря на то что должность в НОВАТЭКе является соразмерной, на ней топ-менеджер может получить больше свободы. «"Газпром нефть" — дочерняя структура "Газпрома", и многие решения она должна согласовывать с материнской компанией в рамках совета директоров. НОВАТЭК — независимый игрок, где уровень ответственности, полномочий и принятия решений будет даже выше»,— отмечает он. По словам господина Шамилова, для НОВАТЭКа приход Вадима Яковлева стал хорошим усилением команды.

У НОВАТЭКа большие планы по увеличению производства.

Среди проектов — «Арктик СПГ-2» (НОВАТЭК владеет 60%; включает три очереди мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, запущена первая), «Мурманский СПГ» (три линии по 6,8 млн тонн) и «Обский СПГ» в Сабетте (6 млн тонн). Но, как отмечали собеседники “Ъ”, на фоне санкций компания пересматривает планы по строительству крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте и рассматривает новые варианты монетизации газа (см. “Ъ” от 23 сентября). ЕС в конце июня запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строительства «Мурманского СПГ» и «Обского СПГ». «Арктик СПГ-2» из-за тотальных санкций США испытывает сложности с отгрузкой сырья. На фоне экспортных ограничений для НОВАТЭКа может стать очень важным внутренний рынок.

По итогам девяти месяцев 2024 года НОВАТЭК сообщил, что увеличил производство газа на 2,1% год к году, до 62,3 млрд кубометров, жидких углеводородов — на 12,6%, до 10,24 млн тонн. Продажи газа, включая СПГ, за этот период снизились на 2,3% год к году, до 56,16 млрд кубометров, реализация жидких углеводородов выросла на 3%, до 12,2 млн тонн.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел