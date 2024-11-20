Переплетение людей и машин

Необходимость повышать выпуск недостающих товаров для внутреннего рынка при отсутствии свободных рабочих рук и низкой производительности труда подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией. Для этого, однако, требуются вложения либо в НИОКР, либо в приобретение импортного оборудования. Финансировать такие расходы компании могли бы за счет будущей экономии на зарплатах, но при высоких ставках по кредитам и невысоком уровне оплаты труда единственным источником инвестиций остаются собственные средства, уже активно вкладываемые в структурную перестройку экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стремление повышать выпуск российской продукции подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией. Согласно «новому майскому» указу президента Владимира Путина, РФ к 2030 году должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю роботизации. О проблемах, которые стоят на пути к этой цели, говорили участники круглого стола, прошедшего вчера в Совете федерации.

По словам заместителя главы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александра Львова, к 2030 году необходимо достичь уровня роботизации 145 машин на 10 тыс. человек, парк промышленной робототехники должен увеличиться почти до 100 тыс. единиц (в настоящее время — 12,8 тыс. единиц). Для этого уже предусмотрен целый ряд мер господдержки в рамках профильного федерального проекта, и одна из них — это проведение технико-технологического аудита в компаниях Федеральным центром компетенций. Его результатами должны стать экономические расчеты окупаемости и рекомендации по применению целевых программ, грантов и субсидий.

При этом есть проблемы популяризации робототехники у потребителей этой продукции, и не у крупных госкорпораций, а у среднего и малого бизнеса, отметил глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Виктор Толмачев. Сомнения обусловлены неуверенностью компаний в долгосрочном спросе и своей способности обслуживать кредиты на робототехнику, пояснил он. Сложно найти и сервисных специалистов, что ведет к росту стоимости роботов, подчеркнул эксперт. Кадровый голод в этой отрасли приводит к тому, что компании просто перекупают друг у друга сотрудников, заметил эксперт.

К тому же роботизация производства требует вложений либо в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), либо за счет импортной продукции.

Но оба варианта имеют свои недостатки: первый требует времени, второй ведет к зависимости от поставщиков. Напомним, что, по данным ИСИЭЗ, более двух третей общего объема финансирования НИОКР в обрабатывающей промышленности приходится лишь на четыре вида деятельности — это аэрокосмическая отрасль, выпуск готовых металлоизделий, компьютеров и электроники и кокса и нефтепродуктов (см. “Ъ” от 19 ноября). По словам Виктора Толмачева, некоторые крупные производители с учетом ухода западных поставщиков оборудования из-за санкций опасаются без указаний сверху принимать предложения китайцев во избежание повторения такого опыта.

Возможным источником инвестиций могла бы стать будущая экономия на зарплатах работников. Но при высоких ставках по кредитам единственным источником денег становятся собственные средства, уже и так активно вкладываемые организациями в структурную перестройку. К тому же на рынке труда наблюдается противоречие — одновременный дефицит рабочей силы и искусственная избыточная занятость. Как отмечает в докладе «Кадровая проблема средне- и долгосрочного роста: взгляд со стороны макроэкономики» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, оба этих явления — одно целое, особенно в отношении сложных производств, и его результатом становится недооценка труда. Он «слишком дешев, чтобы замещаться роботами», говорится в докладе.

Венера Петрова, Олег Сапожков