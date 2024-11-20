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Коммерсантъ FM
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Переплетение людей и машин

Эксперты обсудили, что мешает роботизации производства в РФ

Необходимость повышать выпуск недостающих товаров для внутреннего рынка при отсутствии свободных рабочих рук и низкой производительности труда подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией. Для этого, однако, требуются вложения либо в НИОКР, либо в приобретение импортного оборудования. Финансировать такие расходы компании могли бы за счет будущей экономии на зарплатах, но при высоких ставках по кредитам и невысоком уровне оплаты труда единственным источником инвестиций остаются собственные средства, уже активно вкладываемые в структурную перестройку экономики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стремление повышать выпуск российской продукции подталкивает власти к идее совместить структурную перестройку экономики с автоматизацией и роботизацией. Согласно «новому майскому» указу президента Владимира Путина, РФ к 2030 году должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю роботизации. О проблемах, которые стоят на пути к этой цели, говорили участники круглого стола, прошедшего вчера в Совете федерации.

По словам заместителя главы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александра Львова, к 2030 году необходимо достичь уровня роботизации 145 машин на 10 тыс. человек, парк промышленной робототехники должен увеличиться почти до 100 тыс. единиц (в настоящее время — 12,8 тыс. единиц). Для этого уже предусмотрен целый ряд мер господдержки в рамках профильного федерального проекта, и одна из них — это проведение технико-технологического аудита в компаниях Федеральным центром компетенций. Его результатами должны стать экономические расчеты окупаемости и рекомендации по применению целевых программ, грантов и субсидий.

При этом есть проблемы популяризации робототехники у потребителей этой продукции, и не у крупных госкорпораций, а у среднего и малого бизнеса, отметил глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Виктор Толмачев. Сомнения обусловлены неуверенностью компаний в долгосрочном спросе и своей способности обслуживать кредиты на робототехнику, пояснил он. Сложно найти и сервисных специалистов, что ведет к росту стоимости роботов, подчеркнул эксперт. Кадровый голод в этой отрасли приводит к тому, что компании просто перекупают друг у друга сотрудников, заметил эксперт.

К тому же роботизация производства требует вложений либо в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), либо за счет импортной продукции.

Но оба варианта имеют свои недостатки: первый требует времени, второй ведет к зависимости от поставщиков. Напомним, что, по данным ИСИЭЗ, более двух третей общего объема финансирования НИОКР в обрабатывающей промышленности приходится лишь на четыре вида деятельности — это аэрокосмическая отрасль, выпуск готовых металлоизделий, компьютеров и электроники и кокса и нефтепродуктов (см. “Ъ” от 19 ноября). По словам Виктора Толмачева, некоторые крупные производители с учетом ухода западных поставщиков оборудования из-за санкций опасаются без указаний сверху принимать предложения китайцев во избежание повторения такого опыта.

Дешевизна рабочей силы не дает вкладывать в модернизацию

Возможным источником инвестиций могла бы стать будущая экономия на зарплатах работников. Но при высоких ставках по кредитам единственным источником денег становятся собственные средства, уже и так активно вкладываемые организациями в структурную перестройку. К тому же на рынке труда наблюдается противоречие — одновременный дефицит рабочей силы и искусственная избыточная занятость. Как отмечает в докладе «Кадровая проблема средне- и долгосрочного роста: взгляд со стороны макроэкономики» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, оба этих явления — одно целое, особенно в отношении сложных производств, и его результатом становится недооценка труда. Он «слишком дешев, чтобы замещаться роботами», говорится в докладе.

Венера Петрова, Олег Сапожков

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