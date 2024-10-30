Главные новости за 30 октября. Сочи

В Лазаревском районе Сочи готовятся к проведению неотложных ремонтных работ на магистральном водоводе, что приведет к временным перебоям в водоснабжении почти для 20 тыс. местных жителей.

Руководитель министерства иностранных дел Уганды Джедже Одонго планирует посетить форум «Россия — Африка» в Сочи. Первая министерская конференция Форума партнерства пройдет на территории курорта 9 и 10 ноября.

Кавказский биосферный заповедник ведет переговоры с иностранными коллегами по обмену леопардами. Это необходимо, чтобы избежать кровосмешения между дикими кошками. Леопарды могут приехать из Пакистана и Таджикистана.

13 ноября состоится апелляционное заседание по делу блогера Максима Лютого, который несколько лет назад переехал с будущей супругой из Санкт-Петербурга. Фигуранта дела осудили на 8 лет за неисполнение родительских обязанностей и причинение смерти по неосторожности.

В селе Раздольном в Сочи на площади 32 га построят центр для подготовки спортсменов.

В Сочи продолжается строительство трех отелей под брендом Azimut Hotels. Два объекта размещения планируется открыть в 2025 году, еще один — в 2026 году.

Сочи стал самым популярным местом для семейных путешествий на новогодних каникулах. Курорт собрал 55% всех бронирований.

В Сочи создадут малое инновационное предприятие «Центр сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений Субтропического научного центра РАН».

Завершить процедуры реорганизации МУП «Сочиавтотранс» планируют в январе 2025 года. Важным аспектом этого процесса станет сохранение контроля над деятельностью предприятия.

Центральный районный суд Сочи вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора РФ против депутата Госдумы Юрия Напсо. Суд постановил изъять в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми народный избранник владел совместно с аффилированными лицами.