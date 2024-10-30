Суд рассмотрит апелляцию блогера-сыроеда, осужденного за смерть сына в Сочи

Через две недели, 13 ноября, состоится апелляционное заседание по делу блогера Максима Лютого, который несколько лет назад переехал с будущей супругой из Санкт-Петербурга. Фигуранта дела осудили на 8 лет за неисполнение родительских обязанностей и причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщил фигурант дела на своей странице в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Максима Лютого Фото: Соцсети Максима Лютого

В 2023 году сын осужденного скончался от истощения после того, как родители применяли к нему экстремальные методы закаливания и голодания. На тот момент ребенку было несколько недель. Позднее подсудимый пояснил, что никого не ограничивает в еде и сам ест все продукты, в том числе и мясо. Хотя употребление животной пищи в местах лишения свободы Максим Лютый объяснил отсутствием альтернативной еды.

Сторонники блогера выражают недовольство по поводу вынесенного приговора, утверждая, что господина Лютого «сделали козлом отпущения». На его странице в социальных сетях появились сообщения о том, что он был «оклеветан» и «разорван на части» за свои убеждения.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мать ребенка находилась под давлением со стороны господина Лютого и скрывала от родственников истинное положение дел. По словам ее сестры, женщина нуждалась в помощи, которую не могла получить из-за контроля со стороны партнера.

Смерть ребенка произошла 8 марта прошлого года. Несмотря на попытки родителей обратиться за медицинской помощью, новорожденный скончался по дороге в больницу Сочи от полиорганной недостаточности. Как пояснил «Ъ» адвокат обвиняемого Алексей Аванесян, господин Лютый объясняет смерть ребенка попавшей в его организм инфекцией.

Уголовное дело возбудили по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 100 тыс. руб.

Мария Удовик