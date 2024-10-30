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Кавказский заповедник ждет леопардов из Пакистана и Таджикистана

Кавказский биосферный заповедник ведет переговоры с иностранными коллегами по обмену леопардами. Это необходимо, чтобы избежать кровосмешения между дикими кошками. Леопарды могут приехать из Пакистана и Таджикистана, рассказал директор заповедной территории Сергей Шевелев на открытии форума в Сириусе, посвященного 100-летию Кавказского заповедника.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Проект по леопардам работает. Сейчас у нас родилось пять котят, но есть вопрос по маточному поголовью. Нельзя допустить кровосмешения между братом и сестрой, поэтому мы стараемся, когда выпускаем животных, разводить их по разным территориям. Ведем переговоры с Пакистаном, Таджикистаном о том, чтобы обмениваться леопардами для создания качественного поголовья»,— рассказал Шевелев.

Пять леопардов в этом году было выпущено в дикую среду. Еще 25 котов остаются в питомнике, где они восстанавливаются, учатся взаимодействовать с сородичами и окружающим миром.

Говоря о достижениях Кавказского заповедника, руководитель отметил, что на урочище реки Синяя впервые заметили зубра. Это говорит о том, что кормовая база и климат восстановились и подходят животному. Всего на территории насчитывается 1200 голов зубров.

В этом году Кавказский биосферный заповедник отмечает 100 лет. Заповедный форум собрал на своей площадке руководителей заповедных территорий России, представителей университетов, общественных организаций.

Александра Каверина

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