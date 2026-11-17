Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факт обсуждения гуманитарной миссии в Константиновке ДНР на встрече Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом нельзя исключать. Главы двух государств проведут переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября.