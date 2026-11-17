Песков допустил обсуждение миссии в Константиновке на встрече Путина и Трампа в Китае
Песков: нельзя исключать, что Путин обсудит с Трампом миссию в Константиновке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факт обсуждения гуманитарной миссии в Константиновке ДНР на встрече Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом нельзя исключать. Главы двух государств проведут переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября.
«Мелания Трамп стояла у истоков этого гуманитарного процесса. И, конечно, уже есть определенный наработанный опыт с ее командой у нашего омбудсмена Лантратовой... Но мы пока не слышали каких-то слов готовности на эту миссию со стороны Украины»,— отметил господин Песков в комментарии информационной службе «Вести».
Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября. В конце октября аналогичная миссия состоялась в Алешках Херсонской области.