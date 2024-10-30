Около 20 тысяч жителей Сочи останутся без водоснабжения из-за ремонта магистрали

В Лазаревском районе Сочи готовятся к проведению неотложных ремонтных работ на магистральном водоводе, что приведет к временным перебоям в водоснабжении почти для 20 тыс. местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время мониторинга состояния критически важных коммуникаций на участке диаметром 700 мм, расположенном в поселке Нижняя Хобза, специалисты обнаружили повреждение. В связи с этим в Лазаревском районе Сочи начались подготовительные работы по его восстановлению.

Ремонтные работы планируют провести в четверг и пятницу, с 15:00 31 октября до 06:00 1 ноября. В этот период приостановит работу ряд насосных станций, что может вызвать перебои в водоснабжении для жителей поселков Головинка, Якорная Щель, Беранда и других близлежащих территорий. Полный перечень населенных пунктов можно найти в Telegram-канале водоканала.

На время проведения ремонтных работ к социально значимым объектам будут подвозить воду. Жителей призывают заранее запастись необходимым количеством воды и учитывать предстоящие ограничения.

Мария Удовик