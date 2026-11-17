Япония назначила нового посла в России
Хидэки Уяма стал новым послом Японии в России, сообщает NHK. До перехода на эту должность дипломат с декабря 2025 года отвечал за вопросы Договора об Антарктике.
Хидэки Уяме 63 года, его карьера в японском МИДе началась в 1988 году. Среди должностей, которые он занимал, — начальник отдела по России и руководитель Бюро по европейским делам. Дипломат также представлял Японию в качестве посла в Дании.
Назначению предшествовала первая с сентября 2021 года очная встреча глав МИД двух стран. Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги обсудили двусторонние отношения на министерском совещании G20 в Атланте 30 октября. Министры подтвердили намерение поддерживать общение, несмотря на сложные двусторонние отношения.