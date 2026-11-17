В Архангельской области восстановили движение поездов после обрушения моста
В РЖД рассказали, что после ЧП были сооружены временные подъезды для машин и тяжелой техники. На месте мостового пролета возвели насыпь, уложили на нее путь. В работах задействовали почти 200 человек, три восстановительных поезда и 27 единиц техники.
10 ноября на железнодорожной станции Виледь обрушился пролет моста через одноименную реку, после чего произошел сход вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Пассажиров задержанных поездов перевозили автобусами. В регионе ввели режим ЧС.