После удара понтифик протер глаз и продолжил приветствовать собравшихся. По данным агентства, признаков травмы на лице папы не было. Reuters отмечает, что паломники нередко просят Льва XIV благословить четки. До этого на подобных встречах понтифик ловил брошенные ему мягкие игрушки и флаги.