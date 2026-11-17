Папа Лев XIV получил четками в глаз во время прощальной мессы в Перу
Папа римский Лев XIV не смог поймать брошенный из толпы предмет, и он ударил понтифика в глаз. В тот момент Лев XIV ехал в папамобиле на прощальную мессу в столице Перу — Лиме. Судя по видео, из толпы бросили четки, передает Reuters.
После удара понтифик протер глаз и продолжил приветствовать собравшихся. По данным агентства, признаков травмы на лице папы не было. Reuters отмечает, что паломники нередко просят Льва XIV благословить четки. До этого на подобных встречах понтифик ловил брошенные ему мягкие игрушки и флаги.
Месса состоялась перед возвращением Льва XIV в Рим после 12-дневной поездки по Южной Америке. Из них шесть дней папа провел в Перу. Во время проповеди понтифик поблагодарил жителей за гостеприимство и назвал страну своей родиной.