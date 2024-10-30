В Сочи строят три отеля под брендом Azimut Hotels

В Сочи продолжается строительство трех отелей под брендом Azimut Hotels. Два объекта размещения планируется открыть в 2025 году, еще один — в 2026 году. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала вице-президент по развитию сети Azimut Hotels Анна Борисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Открытие Azimut Парк Отель Plus Residence Сочи и Azimut Парк Отель Лоо запланировано на 2025 год. Также завершается этап проектирования Azimut Сити Отель Центр Сочи (гостиница "Москва"), открытие объекта состоится в 2026 году»,— рассказала Анна Борисова.

В конце прошлого года СМИ сообщили, что все три объекта откроют до 2025 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в строительство трех отелей под брендом Azimut Hotels в Сочи инвестируют 11 млрд руб. На месте бывшего пансионата «Нева» откроется Azimut Парк Отель Plus Residence Сочи 4*. Инвестиции в реконструкцию составляли 4 млрд руб. Второй объект, который начнет работать под брендом Azimut,— бывшая гостиница «Москва». Вложения в реконструкцию оценивались в 5,9 млрд руб. Третий объект — Azimut Парк Отель Лоо 4* стоимостью 1 млрд руб.

Андрей Куценко