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Сочи возглавил топ популярных новогодних направлений для семейного отдыха

Сочи стал самым популярным местом для семейных путешествий на новогодних каникулах. Курорт собрал 55% всех бронирований. С результатами исследования Национального туроператора «Алеан» ознакомился «Ъ-Сочи».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Курорт привлекает отдыхающих как горнолыжными курортами Красной Поляны, так и побережьем Черного моря. В частности, Адлерский и Имеретинский районы предлагают широкий выбор отелей, которые организуют трансферы на горнолыжные склоны.

Семьи с детьми приблизительно равномерно распределились между курортами «Роза Хутор» и «Красная Поляна». «Газпром Поляна» уступает в популярности из-за ограниченного номерного фонда, отмечает коммерческий директор Национального туроператора Алеан Оксана Булах. Все курорты оборудованы детскими горнолыжными школами, трассами и развлекательной инфраструктурой, в том числе аквапарками и мини-зоопарками.

Совмещать отдых в горах и на побережье планируют 21% семейных туристов. В то же время только 5% предпочитают размещение в отелях Имеретинской низменности и Адлера с планами на горнолыжные поездки. В прибрежной зоне особым спросом пользуются отели с подогреваемыми бассейнами и термальными зонами.

На втором месте по популярности находятся Москва и Подмосковье, на которые приходится 16% бронирований. Столица России привлекает туристов экскурсионными программами, большим номерным фондом и хорошей транспортной доступностью. Спрос на отели с оптимальным соотношением «цена — качество» сейчас превышает 60%.

Санкт-Петербург занимает третью позицию с 7% бронирований. В культурной столице путешественники предпочитают загородные экскурсии и посещение культурных достопримечательностей. Казань и Карелия замыкают рейтинг популярных направлений с 5 и 2% соответственно.

Мария Удовик

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