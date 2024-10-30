Через три года в Сочи появится Центр национальных сборных команд

В селе Раздольном в Сочи на площади 32 га построят центр для подготовки спортсменов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В рамках федеральной программы с поддержкой краевых и муниципальных властей в Сочи возведут Центр национальных сборных команд по летним и зимним видам спорта. Ожидается, что строительство завершат через три года. В центре смогут тренироваться более 5 тыс. спортсменов из местных спортивных школ, а также представители свыше 40 учреждений Кубани, в том числе школы олимпийского резерва.

В ходе встречи мэр Сочи обсудил с директором ФГБУ «Юг Спорт» Михаилом Дремовым концепцию и этапы реализации проекта. Подготовка к строительству уже началась на улице Тепличной, где возведут комплекс для лучников, а также профессиональные трассы для велоспорта, скейтбординга и спортивной ходьбы. Также организаторы планируют создать универсальный спортзал и восстановительный центр.

В целях координации работ сформируют рабочую группу, которая займется разработкой «дорожной карты» проекта. Вопросы транспортной доступности микрорайона и развития инженерных сетей уже находятся на стадии проработки в соответствующих ведомствах.

Мария Удовик