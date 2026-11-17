В компании «Золотое яблоко» за январь—октябрь 2026 года выручка российских брендов увеличилась на 27% к тому же периоду прошлого года. Быстрее других, по данным пресс-службы сети, прибавляют парфюмерия и уход: за январь—октябрь 2026 года выручка российских брендов в этих категориях выросла на 36% и 35% соответственно к тому же периоду 2025 года. Средний чек на товары российских брендов за январь—октябрь 2026 года составил 1,3 тыс. руб. В Ozon также подтвердили стремительный рост продаж отечественной парфюмерии — спрос на нее, по данным маркетплейса, за девять месяцев 2026 года вырос в 2,3 раза. Продажи декоративной косметики увеличились в 1,9 раза, средств по уходу за кожей — в 1,8 раза, а косметики для волос — в 1,6 раза.