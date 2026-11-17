Красота — это по-нашему
Как развивается рынок российской косметики
По итогам первого полугодия доля российских брендов на косметическом рынке, по оценкам участников индустрии, достигла почти 70%, и спрос на них стабильно растет. Почему российская косметика вызывает такой интерес — в материале «Ъ-Review».
Красота в цифрах
Из отчета Минпромторга следует, что по итогам первого полугодия 2026 года российская косметическая продукция занимает более половины всего косметического рынка, а в некоторых позициях — уже около 85%. В пресс-службе Wildberries сообщили, что продажи отечественной косметики растут быстрее импортной. В этом году на WB наибольшей популярностью у покупателей пользовались гидрогелевые маски, фиксаторы макияжа и средства для укрепления ногтей. Правда, в пресс-службе маркетплейса уточнили, что продажи отечественной декоративной косметики пока отстают по темпам роста от уходовой и в этом сегменте российская продукция все еще уступает импортной.
В компании «Золотое яблоко» за январь—октябрь 2026 года выручка российских брендов увеличилась на 27% к тому же периоду прошлого года. Быстрее других, по данным пресс-службы сети, прибавляют парфюмерия и уход: за январь—октябрь 2026 года выручка российских брендов в этих категориях выросла на 36% и 35% соответственно к тому же периоду 2025 года. Средний чек на товары российских брендов за январь—октябрь 2026 года составил 1,3 тыс. руб. В Ozon также подтвердили стремительный рост продаж отечественной парфюмерии — спрос на нее, по данным маркетплейса, за девять месяцев 2026 года вырос в 2,3 раза. Продажи декоративной косметики увеличились в 1,9 раза, средств по уходу за кожей — в 1,8 раза, а косметики для волос — в 1,6 раза.
Среди наиболее востребованных товаров отечественных брендов — увлажняющие средства для лица и рук, а также косметические маски для лица. Спрос на каждую из этих категорий вырос в 1,8 раза год к году. Продажи сывороток и средств дополнительного ухода за лицом увеличились в 1,7 раза, а шампуней и средств для умывания — в 1,5 раза.
По различным обстоятельствам
Кстати, именно маркетплейсы стали драйвером такого значительного роста рынка отечественной косметики, говорят эксперты. По словам управляющего и коммерческого директора компании «Зинин, Штурбин и партнеры» Алексея Штурбина, маркетплейсы дали молодым брендам дорогу в обход дистрибутора и без входного бонуса сети. С учетом этого опыта бренды приходят в сети уже с историей продаж.
Таким образом, отечественные средства прочно вошли в привычные покупки. «По нашему февральскому опросу, 64% женщин заменили хотя бы одно зарубежное средство российским. Мы видим, что рост идет во всех ключевых категориях»,— отметили в пресс-службе ритейлера «Золотое яблоко».
В число лидеров по объему продаж входят такие российские бренды, как For Me by Gold Apple, The Act и MIXIT в уходе, SHIKstudio, Influence Beauty и Pusy в макияже, Alan Bray и You & World в парфюмерии.
Если раньше основным конкурентным преимуществом отечественной продукции была ее цена, то сегодня почти половина женщин выбирает ее и за состав. В недавнем опросе «Золотого яблока» 77% женщин сказали, что осознанно покупают отечественную косметику. Цену среди причин назвали 78%, но заметная часть покупательниц смотрит и на содержание: 38% выбирают российские средства за натуральные составы, 31% — за эффективность. Еще 40% ценят, что такие средства стабильно есть на полке.
За два года доля российских брендов в выручке от средств с ретинолом выросла с 42% до 50%, с церамидами — с 20% до 45%, хотя в средствах с ниацинамидом и PDRN конкуренция с зарубежными брендами пока остается высокой. «Со своей стороны, мы стараемся сделать российские бренды заметнее для покупателей: в прошлом году выделили для них отдельный раздел в каталоге и продолжаем расширять полку для российских производителей»,— сообщили в пресс-службе «Золотого яблока».
Растет и количество российских косметических брендов — с 2022 года их число удвоилось. По данным Федеральной налоговой службы, сегодня в стране работает 2,4 тыс. бьюти-компаний. За тот же период число российских брендов в розничной торговле выросло почти втрое — отечественные игроки заняли ниши, освободившиеся после ухода зарубежных производителей.
В соответствии с ожиданиями
Сегодня российская косметическая продукция вполне способна конкурировать с мировыми брендами, считают эксперты. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что часть потребителей делает выбор в пользу российской продукции, поскольку ее потребительские свойства соответствуют их ожиданиям. «Ряд российских компаний выпускает очень конкурентоспособную не только на нашем, но и на мировом рынке продукцию»,— отметил эксперт.
Основатель и управляющий партнер аналитической компании dovod.systems Никита Малов уверен: спрос появляется тогда, когда покупатель ищет марку по имени. По запросам в «Яндексе» это хорошо видно: «Гельтек» в сентябре 2026 года искали 204 тыс. раз — втрое чаще, чем годом раньше, а слово «косметика» за тот же год прибавило 25%. По его мнению, для этого нужен узнаваемый продукт и постоянная коммуникация с покупателем.
Устойчивый спрос возможен там, где покупателю предлагают качественный работающий продукт, уверена гендиректор и основатель бренда «Краснополянская косметика» Кристина Судеревская. «Спрос нельзя создать рекламой — она лишь ускоряет то, что уже работает. Поэтому ключевые усилия, на мой взгляд, должны быть сосредоточены вокруг исследований и разработок. Клиент, который нашел свое средство, останется с брендом надолго. Это подтверждается нашей статистикой — число повторных покупок у нас стабильно растет»,— говорит она.
Безусловно, текущая ситуация на рынке, когда большинство зарубежных брендов отказались продавать в России свою продукцию, дала хорошие возможности для развития российских производителей. «Уход некоторых зарубежных брендов освободил место на полке и склонил покупателей присмотреться к доступным альтернативам»,— отмечает стратег брендингового агентства DDVB, эксперт АБКР Екатерина Белугина.
Однако в последнее время российская косметика перестала восприниматься как компромисс. «Мы проводили исследование об отношении россиянок к косметике, и большинство потребителей отмечали, что отечественная косметика уже не уступает зарубежной, а часто вызывает даже больше доверия»,— говорит госпожа Белугина.
География бренда также перестала быть определяющим фактором. К отечественным брендам относятся лояльно, а контроль качества кажется выше за счет локальности производства. Многие также считают, что российский производитель лучше понимает своего потребителя и находит новые, более интересные подходы к взаимодействию с ним.
В поисках ингредиентов
Уровень локализации отечественной парфюмерно-косметической отрасли, по данным Минпромторга, составляет порядка 51%. К концу 2026 года в ведомстве заявили о планах достичь 70%.
Однако, несмотря на хорошие показатели роста рынка, есть серьезные стоп-факторы, и главный из них — сырье и ингредиенты. По оценке Natura Siberica, только около 30% сырья для российской косметики — отечественное, остальное — импортное, а 18-й пакет санкций вообще закрыл ввоз европейских отдушек, которые считались эталоном индустрии. Ситуация на рынке компонентов описывается так: качественные активы либо ультрадорогие, либо недоступны, а аналоги из Китая, Кореи и Индии нестабильны от партии к партии, из-за чего страдает постоянство рецептур и продукты иногда временно пропадают с полок.
Надежда Перова, доктор биологических наук, генеральный директор научно-производственного предприятия АО «Биомир сервис» поясняет, что конечный продукт приходится собирать из компонентов, которые в основном производятся за рубежом. Маленькие партии практически невозможно ввезти, а закупать большие объемы нерентабельно, так как у многих компонентов ограниченный срок годности. «Производство сырья в России находится в зачаточном состоянии. Предприятия, работающие в этой сфере, слишком малы по масштабам. С упаковкой — баночками и бутылочками — ситуация тоже непростая, их разнообразие ограничено. Дело в том, что стоимость матрицы для их производства иногда превышает стоимость самой продукции и такие вложения просто не окупаются»,— поясняет госпожа Перова.
По словам Никиты Малова, в «Арнест ЮниРусь», например, локализовано до 80% сырья. Хуже всего с мягкими ПАВ, эмолентами, функциональными добавками и отдушками: от новых поставщиков их везут до пяти месяцев, после смены каналов они стоят в разы дороже. Замена даже одного загустителя означает новые лабораторные испытания, ведь покупатель привык к текстуре. Таким образом, главная сложность сегодня — не столько в том, чтобы произвести качественную косметику, сколько в том, чтобы обеспечить стабильность производства в постоянно меняющихся условиях, подтверждает основатель и генеральный директор российского производителя профессиональной косметики Thai Traditions Светлана Гришкина.
Косметическая промышленность зависит от большого количества компонентов — базовых масел, эмульгаторов, консервантов, активных ингредиентов, отдушек, упаковки. Даже если сама косметика полностью разрабатывается и производится в России, часть этих составляющих может поступать из-за рубежа. Причем проблема не всегда заключается в том, что ингредиент невозможно купить. Гораздо сложнее обеспечить его стабильные поставки, предсказуемую стоимость и неизменное качество.
В «Краснополянской косметике» изначально пошли по другому пути — чтобы снизить зависимость от импорта и при этом закрыть потребность в качественных активах, в компании создали вертикаль собственных ингредиентов, не закупают полуфабрикаты, а самостоятельно выращивают растения для создания активных компонентов, говорит Кристина Судеревская. Благодаря этому в ассортименте уже есть продукты, которые на 95% состоят из компонентов собственного производства. Если не хватает собственных объемов, компания выкупает сырье у местных фермеров, поддерживая тем самым локальный рынок.
И все же большинству производителей выгоднее наладить стабильную логистику — свое производство компонентов окупается у немногих. Полный цикл создания нового ингредиента занимает до трех лет: синтез, испытания эффективности и стабильности, опытная партия, патент. Потом производитель заново собирает рецептуру и снова испытывает готовый продукт.
Директор по маркетингу и продажам направления «Уходовая косметика» компании «Промомед» Мария Провоторова и вовсе уверена, что полностью отказаться от импорта невозможно. В производстве косметики используется несколько тысяч компонентов. Часть из них, например какао, авокадо, кокос и другие, не растут в России из-за климата, поэтому масла этих растений приходится закупать. Также в стране пока практически отсутствуют технологии или производственные мощности. Минпромторг утвердил перечень из 172 сырьевых ингредиентов, критически необходимых для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. В него входят, в частности, эмульгаторы и загустители — эмульгатор ОП-4, карбоксиметилцеллюлоза, глицерил стеарат, стеариновая кислота, ксантановая и гуаровая камедь, полисорбат-20, пчелиный воск, акрилаты и бегениловый спирт. Данный перечень определяет позиции, критичные для отрасли и приоритетные для локализации. В прошлом году на создание производств таких компонентов было выделено более 850 млн руб. господдержки.
Также в настоящее время Минпромторг разрабатывает стратегию развития биоэкономики, где доля России на мировом рынке составляет всего 0,4%. Правительство надеется вдвое увеличить производство к 2030 году. Речь в том числе идет о косметике, парфюмерии и бытовой химии.
Озабоченность министерства вызывают отдушки, которые почти полностью импортируются. Власти готовы потратить 400 млн руб. на создание центра инженерных разработок с участием частного инвестора. Кроме того, в прошлом году Минпромторг субсидировал рекламу российских брендов — на это был выделен 1 млрд руб.
Косметические проблемы
По словам участников рынка, главная сложность сейчас в том, что издержки растут быстрее спроса. К концу 2025 года заводы были загружены только на 55–57%, а Российская парфюмерно-косметическая ассоциация предупреждает, что без поддержки выпуск в 2026 году может снизиться на 12–15%. Развитию рынка мешает и давление со стороны зарубежных продавцов на маркетплейсах — трансграничные продажи косметики за прошлый год выросли впятеро, а заказов из-за рубежа в первом квартале 2026 года стало на 122% больше, говорит Никита Малов.
По словам Кристины Судеревской, с одной стороны, глобализация закрепила специализации стран, из-за чего возникла производственная зависимость от импортных эмульгаторов, отдушек и активов, качественных аналогов которым нет в России по сей день. С другой стороны, существует имиджевый барьер, из-за которого местные производители конкурируют не просто с другими брендами, а со стереотипом «российское = немодное/нетехнологичное» в противовес укоренившимся авторитетам в лице, допустим, французских духов или азиатских технологий.
Надежда Перова уверена: чтобы на отечественном рынке появлялось больше сильных брендов, отрасли нужна финансовая поддержка государства. Объемы сырья, которые необходимы косметической отрасли, несопоставимо малы по сравнению с затратами, которые требуются предприятиям для его производства. Им просто не всегда интересно заниматься такими небольшими заказами. При этом качество того сырья, которое все-таки производится в России, пока нестабильно и может отличаться от партии к партии. Но пока, по словам большинства производителей, со стороны властей отрасль видит только регуляторные механизмы, которые тоже надо преодолевать.