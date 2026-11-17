Путин не планирует отдельную встречу с президентом Южной Кореи на саммите АТЭС
В графике президента России Владимира Путина на саммите АТЭС нет отдельной встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он допустил, что «так или иначе» главы двух государств пересекутся.
«Так или иначе Путин встретится с лидером Южной Кореи, и, если они посчитают целесообразным, они смогут где-то тоже, выбрать какое-то время и кратко переговорить»,— уточнил представитель российского президента в комментарии информационной службе «Вести».
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Владимир Путин намерен провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Они обсудят ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию. Помимо этого, господа Путин и Трамп планировали двустороннюю встречу.