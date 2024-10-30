Завершить реорганизацию МУП «Сочиавтотранс» планируют в январе 2025 года

Завершить процедуры реорганизации МУП «Сочиавтотранс» планируют в январе 2025 года. Важным аспектом этого процесса станет сохранение контроля над деятельностью предприятия, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Протяженность маршрутной сети курорта и сложные рельефные условия создают дополнительную нагрузку на общественный транспорт. Хотя в межсезонье количество обращений граждан по вопросам транспортного обслуживания снижается, мэр указал на необходимость усиления контроля за соблюдением графиков рейсов, особенно в сельских районах.

Мария Удовик