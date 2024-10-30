В Сочи арестовали активы депутата Госдумы Юрия Напсо

Центральный районный суд Сочи вынес решение по иску заместителя генерального прокурора РФ против депутата Госдумы Юрия Напсо. Суд постановил изъять в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми народный избранник владел совместно с аффилированными лицами, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, господин Напсо, будучи депутатом, продолжал управлять коммерческими структурами и получать от них доход. Генпрокуратура утверждает, что парламентарий приобрел дорогостоящую недвижимость незаконным путем и не задекларировал эти сведения.

По данным прокуратуры, депутат переоформил компании на доверенных лиц. Среди активов господина Напсо — доли в ООО «Спецсервисгаз», ОАО Мясокомбинат «Туапсинский» и ООО «Национальная топливная компания». Общая стоимость этих предприятий превышает 157 млн руб., а их ежегодная выручка составляет более 2,8 млрд руб.

С 2019 года доходы компаний господина Напсо значительно выросли благодаря госконтрактам на поставку топлива. Кроме того, депутат незаконно получил в аренду 3,8 тыс. кв. м земли в национальном парке Сочи и изъял через суд более 1,2 га земли в городе-курорте.

Генпрокуратура оценила ущерб, причиненный государству, в сумму свыше 1,2 млрд руб. В связи с этим ведомство потребовало обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также вернуть в собственность РФ десятки объектов недвижимости и земельных участков в различных районах Сочи.

Вячеслав Рыжков