До середины ноября интеграция доступна в режиме закрытого тестирования для ограниченной группы авторов «Литнета». На этом этапе команды проверят работу технических процессов, соберут обратную связь и при необходимости доработают функционал. После тестирования все авторы платформы, у которых подключена монетизация, смогут интегрироваться в каталог «WB Книги» через личный кабинет сервиса.