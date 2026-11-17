Wildberries & Russ займется самиздатом
Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) начала сотрудничество с сервисом «Литнет», сообщил “Ъ” представитель организации. Теперь независимые авторы смогут размещать свои произведения в каталоге приложения «WB Книги» и находить новых читателей среди его аудитории, уточнили в RWB.
До середины ноября интеграция доступна в режиме закрытого тестирования для ограниченной группы авторов «Литнета». На этом этапе команды проверят работу технических процессов, соберут обратную связь и при необходимости доработают функционал. После тестирования все авторы платформы, у которых подключена монетизация, смогут интегрироваться в каталог «WB Книги» через личный кабинет сервиса.
«Одна из целей “WB Книги” на 2027 год — разработать и внедрить инструменты, которые помогут независимым авторам и платформам-партнерам эффективнее использовать экспертизу и инфраструктуру RWB для развития книжной индустрии»,— заверила руководитель по развитию бизнеса «WB Книги» Алина Зальнова.
Сейчас самиздат является одним из самых быстрорастущих сегментов книжного рынка. Емкость сегмента по итогам первого полугодия составила 5,4 млрд руб., увеличившись на 26% год к году. В целом рынок цифровых книг в первом полугодии вырос на 10%, до 11,7 млрд руб. За период «Литрес» занял долю в 43%, «Яндекс Книги» — 19%, «Литнет» — 14%, «Литмаркет» — 12%, «Кион Строки» — 1%.