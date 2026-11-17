Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 17 ноября
Крым
Глава республики Сергей Аксенов сообщил о новой атаке ВСУ на Крымский мост. Он попросил жителей и туристов отказаться от поездок в сторону моста.
Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено, сообщила пресс-служба Минтранса России.
По информации компании «Гранд Сервис Экспресс», четыре пассажирских поезда «Таврия», следовавших в Крым, задерживаются в пути из-за приостановки движения по мосту.
Минтранс сообщил, что специалисты оценивают масштаб повреждений.
В Ленинском районе Республики Крым в результате атаки БПЛА погибли два человека.
В 10:58 мск советник главы Крыма по информполитике и медиа Олег Крючков заявил в Telegram, что Крымский мост «практически не использовался» для поставок продовольствия, товаров и горючего на полуостров. Основной трафик составляли личный автомобили и автобусы. Логистические цепочки поставок сохранены, добавил он.
Башкирия
Промышленные зоны Уфы и Салавата подверглись атаке более 50 беспилотников. Как сообщил госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, критических повреждений на предприятиях нет, все заводы работают в штатном режиме.
Московский регион
Около 800 беспилотников направлялись к Московскому региону с 17:00 мск 16 ноября до 07:00 мск 17 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, на подлете к столице нейтрализовали 321 БПЛА.
Белгородская область
ВСУ за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 153 раза.
В Грайворонском и Шебекинском округах погибли два мирных жителя.
В больнице скончался мужчина, который был ранен в Шебекинском округе 27 октября.
В пяти округах — Белгороде, Алексеевском, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском — пострадали 19 человек, среди которых двое подростков.
Ульяновская область
Над территорией области перехвачено и уничтожено 13 вражеских БПЛА.
Утром 17 ноября временно вводились ограничения на работу аэропорта Ульяновска.
Ростовская область
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в 10:55 мск сообщил в Telegram, что на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе (96-97 км) при атаке БПЛА была повреждена дорога на мосту через реку Миус. Информация о пострадавших не поступала. Движение на мосту было приостановлено 8 ноября.
Другие регионы
По данным Минобороны, с 20:00 мск 16 ноября до 08:00 мск 17 ноября средства ПВО уничтожили 1441 украинский беспилотник.
Помимо указанных выше регионов в сводке упоминаются Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Перехваты БПЛА также зафиксированы над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
Ограничения в аэропортах
К утру ограничения во всех московских аэропортах были сняты. Ночью Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Шереметьево не принимал и не отправлял самолеты, сообщала Росавиация.
Ночью Росавиация также сообщила о временном прекращении приема и отправки самолетов в Бугульме, Казани, Нижнекамске и Чебоксарах. Работу приостанавливал и аэропорт Оренбурга. В ведомстве объяснили ограничения необходимостью обеспечить безопасность полетов.