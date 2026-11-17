Минобороны сообщило об уничтожении в ночь с 16 на 17 ноября 1441 беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Это одна из крупнейших атак беспилотниками на Россию с начала СВО. ВСУ вновь атаковали Крымский мост. По информации Минтранса, движение транспорта по мосту приостановлено. В Башкирии под удар попали промзоны Уфы и Салавата. По данным республиканского госкомитета по ЧС, критических повреждений нет, заводы продолжают работу.