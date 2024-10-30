В Сочи создадут центр для сохранения редких растений

В Сочи создадут малое инновационное предприятие «Центр сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений Субтропического научного центра РАН». Решение озвучили на расширенном заседании Объединенного ученого совета научного центра, сообщает пресс-служба центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Заместитель директора по науке Наталья Яицкая рассказала, что сейчас существует острый дефицит организаций, способных обеспечить потребности в посадочном материале редких и охраняемых видов. Учитывая предстоящие крупные инвестиционные проекты, такие как строительство дороги «Джубга — Сочи» и горнолыжных курортов «Лаго-Наки» и «Долина Васта», вопрос производства таких растений становится особенно актуальным.

Строительные проекты предполагают изъятие охраняемых видов растений из их естественной среды обитания, что требует проведения мероприятий по реинтродукции. Для успешного выполнения компенсационных высадок необходимо использовать современные технологии, способные обеспечить массовое производство посадочного материала с высоким процентом приживаемости. В этом контексте технология микроклонального размножения «in vitro» является эффективным решением. Она позволяет получать генетически идентичные растения с минимальными затратами ресурсов и без ущерба для природных популяций.

Доращивание растений будут осуществлять в теплицах. Ожидается, что новые растения буду быстрее расти и адаптироваться к условиям окружающей среды, а их продуктивность превысит традиционно размноженные виды на 25–50%. Среди растений, которые планируется запустить в производство, есть виды, занесенные в Красную книгу, такие как ветреница нежная, цикламен коский и подснежник Воронова.

Мария Удовик