Форум «Россия — Африка» в Сочи посетит глава МИД Уганды

Руководитель министерства иностранных дел Уганды Джедже Одонго планирует посетить форум «Россия — Африка» в Сочи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство Уганды в Москве. Первая министерская конференция Форума партнерства пройдет на территории курорта 9 и 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В дипмиссии уточнили, что господин Одонго возглавит делегацию. Министерская конференция в Сочи объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента.

Ранее участие в предстоящем событии подтвердил Маврикий. Также известно, что конференцию посетит руководитель российского МИДа Сергей Лавров. О намерении участвовать в мероприятии заявляли в Руанде.

Во время конференции участники обсудят вопросы, касающиеся безопасности, торговых связей, инвестиций, развития сельского хозяйства. Пока точно неизвестно, сколько именно стран примут участие в конференции.

Вячеслав Рыжков