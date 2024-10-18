4 дня до саммита БРИКС в Казани: изменения в транспорте, закрытие зооботсада и законопроект о земле для участников СВО

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 22 по 24 октября для участия в саммите БРИКС по приглашению президента Владимира Путина. Также премьер-министр Индии Нарендра Моди будет в России 22–23 октября для участия в саммите и проведения двусторонних встреч с коллегами из стран БРИКС.

21 октября президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани и встречи с Владимиром Путиным. На встрече планируется обсудить российско-эмиратское сотрудничество и важные международные вопросы.

22 октября в Казани изменится схема движения городского транспорта из-за саммита БРИКС. Закроются троллейбусные маршруты № 2, 3, 5 и 7, маршрут № 8 будет следовать до остановки «Сквер им. Г. Тукая». Метро будет работать с 6:00 до 24:00 с интервалом в 6 минут в часы пик, а трамвайные маршруты будут действовать по графику рабочего дня.

Казанский зооботанический сад будет закрыт с 21 по 24 октября во время саммита БРИКС. С 25 октября сад возобновит работу в штатном режиме.

В Госсовет Татарстана внесли законопроект о бесплатном выделении земельных участков участникам специальной военной операции (СВО) без торгов. Земля будет предоставляться военнослужащим, добровольцам и сотрудникам Росгвардии, награжденным государственными наградами или удостоенным звания Героя России. В случае гибели участника СВО участки смогут получить его близкие. Законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

На базе КНИТУ открыта полиолефиновая лаборатория, на создание которой было потрачено около 120 млн рублей. Финансирование поступило из федерального бюджета и бюджета СИБУРа, который вложил примерно 60 млн рублей. Студенты смогут выполнять дипломные проекты на предприятиях компании. Лаборатория оснащена современным оборудованием для полного цикла разработки и моделирования процессов.

В сентябре 2024 года годовая инфляция в Татарстане снизилась до 8,71%, оставаясь выше средних показателей по Приволжскому федеральному округу и России в целом. Основными факторами снижения стали увеличение предложения товаров и эффект высокой базы прошлого года. Годовой прирост цен на продовольственные товары замедлился до 10,11%, благодаря росту производства мяса птицы.

В Нижнекамске подали тепло во все 915 домов. В городе остаются 37 аварийных участков, которые намерены отремонтировать. Жители подали около 200 заявок на устранение проблем с отоплением.