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Инфляция в Татарстане в сентябре снизилась до 8,71%

В сентябре 2024 года годовая инфляция в Республике Татарстан снизилась до 8,71%, что несколько ниже августовского уровня, но выше показателей по Приволжскому федеральному округу и России в целом. Основными причинами снижения стали расширение предложения товаров и эффект высокой базы прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в республике замедлился до 10,11%. Это стало возможным благодаря увеличению производства мяса птицы и расширению его предложения на рынке. Цены на помидоры и бананы, которые в прошлом году значительно выросли из-за ослабления рубля, в сентябре увеличивались гораздо медленнее.

Цены на непродовольственные товары оставались на уровне 4,79%. Несмотря на расширение импорта автомобилей, что сдерживало рост цен в этой категории, одежда продолжала дорожать из-за возросших затрат производителей, например, на ткани, фурнитуру, а также зарплату.

Прирост цен на услуги в Татарстане снизился до 12,71%, чему способствовала стабильность цен на услуги сотовой связи — операторы не повышали тарифы в сентябре. В прошлом году резкий рост тарифов был вызван удорожанием телекоммуникационного оборудования.

В целом по России инфляция составила 8,63%. Более быстрый рост цен наблюдался в сфере образования, на авиабилеты и зарубежные туры, тогда как плодоовощная продукция и экскурсионные услуги подешевели.

В августе инфляция в Татарстане составила 9%, что оказалось немного ниже среднего показателя по России. Основное влияние на ее снижение оказала динамика цен на непродовольственные товары.

Анар Зейналов

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