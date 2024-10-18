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Казанский зооботсад будет закрыт на время проведения Саммита БРИКС

Казанский зооботанический сад будет закрыт для посещений во время проведения саммита БРИКС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале зооботсада.

Казанский зооботсад будет закрыт на время проведения Саммита БРИКС

Казанский зооботсад будет закрыт на время проведения Саммита БРИКС

Фото: tatarstan.ru

Казанский зооботсад будет закрыт на время проведения Саммита БРИКС

Фото: tatarstan.ru

Прием посетителей будет временно приостановлен на 4 дня: с 21 по 24 октября. С 25 октября зооботсад возобновит работу в штатном режиме.

Какие еще изменения ожидают жителей и гостей Казани в период проведения саммита, читайте в материале «БРИКС с нами».

Влас Северин

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