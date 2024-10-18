Казанский зооботсад будет закрыт на время проведения Саммита БРИКС
Казанский зооботанический сад будет закрыт для посещений во время проведения саммита БРИКС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале зооботсада.
Казанский зооботсад будет закрыт на время проведения Саммита БРИКС
Фото: tatarstan.ru
Прием посетителей будет временно приостановлен на 4 дня: с 21 по 24 октября. С 25 октября зооботсад возобновит работу в штатном режиме.
Какие еще изменения ожидают жителей и гостей Казани в период проведения саммита, читайте в материале «БРИКС с нами».