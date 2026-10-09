Минцифры: услуги связи не должны дорожать быстрее тарифов ЖКХ
09.10.2026, 22:08
Цены на услуги связи в России не должны расти быстрее тарифов ЖКХ, считают в Минцифры. Ведомство намерено проконтролировать обоснованность их подорожания.
«Любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом уровня инфляции»,— указали в пресс-службе ведомства. При необходимости изменение цен на услуги связи будет проверять ФАС.
Минцифры отмечает, что у операторов есть несколько масштабных задач, на которые они могут потратить дополнительные средства. Среди них — развитие 5G, расширение покрытия и увеличение мощности сетей с учетом роста трафика, переход на отечественное ПО, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры, а также развитие LTE в малочисленных населенных пунктах и на автомобильных дорогах.
По данным Росстата, стоимость телекоммуникационных услуг в сентябре выросла на 5,06% год к году. С января по сентябрь показатель увеличился на 3,4%.