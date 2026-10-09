Минцифры: услуги связи не должны дорожать быстрее тарифов ЖКХ

Минцифры отмечает, что у операторов есть несколько масштабных задач, на которые они могут потратить дополнительные средства. Среди них — развитие 5G, расширение покрытия и увеличение мощности сетей с учетом роста трафика, переход на отечественное ПО, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры, а также развитие LTE в малочисленных населенных пунктах и на автомобильных дорогах.