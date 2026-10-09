Алексей Батраков отметился вторым результативным действием за «Галатасарай»

«Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции с 16 очками после семи матчей. Он на три балла опережает идущий вторым «Амедспор», при этом у последнего есть игра в запасе. В следующем туре «Галатасарай» 17 октября на выезде будет противостоять «Генчлербирлиги». «Касымпаша» занимает девятую строчку с десятью очками.