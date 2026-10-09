Алексей Батраков отметился вторым результативным действием за «Галатасарай»
09.10.2026, 22:10
«Галатасарай» на своем поле со счетом 3:1 обыграл «Касымпашу». Матч двух стамбульских клубов состоялся в рамках седьмого тура чемпионата Турции.
Российский полузащитник хозяев Алексей Батраков отметился голевой передачей в эпизоде с первым взятием ворот, которое состоялось на 45-й минуте. Он ассистировал Абдюлькериму Бардакджи. Батраков был заменен вскоре после того, как красную карточку получил его одноклубник хавбек Лукас Торрейра.
Оставшись в меньшинстве, «Галатасарай» практически сразу пропустил. Ответный мяч забил Джезаран Рак-Саки. Однако в концовке хозяева добились победы благодаря голам Барыша Йылмаза (90-я минута) и Марио Лемины (90+6).
На счету Алексея Батракова, который минувшим летом перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» за €25 млн, теперь два результативных действия в шести матчах за стамбульский клуб. Ранее он отдал голевой пас во встрече пятого тура национального первенства с «Коджаэлиспором».
«Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции с 16 очками после семи матчей. Он на три балла опережает идущий вторым «Амедспор», при этом у последнего есть игра в запасе. В следующем туре «Галатасарай» 17 октября на выезде будет противостоять «Генчлербирлиги». «Касымпаша» занимает девятую строчку с десятью очками.