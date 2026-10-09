Ozon с 13 октября закроет доступ к страховке селлеров от повреждений и атак БПЛА

«Мы понимаем, что изменения внезапные — и для нас самих в том числе. Постараемся найти новые возможности, которые помогут защитить ваш бизнес в случае непредвиденных ситуаций», — заверили в пресс-службе маркетплейса. Продавцы, у которых была подключена страховка на момент происшествий, получат выплаты. Компания скоро отчитается по этому процессу.