Ozon с 13 октября закроет доступ к страховке селлеров от повреждений и атак БПЛА
09.10.2026, 22:31
Программа страхования товаров продавцов Ozon, запущенная маркетплейсом совместно с СПАО «Ингосстрах» после массированных ударов ВСУ по складам компании, прекратит работу с 13 октября. Страховые полисы селлеров будут доступны до 23:59 мск 12 октября, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Запущенная 5 октября программа для fashion-товаров с бонусными выплатами за страховку также будет закрыта. Выплаты по ней Ozon направит в ноябре.
«Мы понимаем, что изменения внезапные — и для нас самих в том числе. Постараемся найти новые возможности, которые помогут защитить ваш бизнес в случае непредвиденных ситуаций», — заверили в пресс-службе маркетплейса. Продавцы, у которых была подключена страховка на момент происшествий, получат выплаты. Компания скоро отчитается по этому процессу.
ВСУ атаковали логистические центры Ozon в конце августа и начале сентября. По оценке IBC Global, суммарная площадь выбывших площадей составила 235 тыс. кв. м.