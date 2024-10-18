В Нижнекамске во всех домах включили отопление на зимний период

В Нижнекамске подали тепло во все дома города в рамках отопительного периода. Об этом сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Нижнекамск Рамиль Муллин в своем Telegram-канале.

«Мы запустили последний дом, все 915 домов Нижнекамска получили тепло»,— сообщил Рамиль Муллин.

Глава Нижнекамска отметил, что в городе все еще 37 участков считаются аварийными и, несмотря на подачу тепла, в ближайшее время эти участки намерены отремонтировать. Над этими участками сейчас работают 13 бригад АО «Татэнерго».

Нижнекамцы подали порядка 200 заявок на ремонт систем отопления в 90 домах, где отмечаются проблемы с завоздушиванием и разницей в давлении.

Влас Северин