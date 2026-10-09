Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизеля из России

Цены на топливо достигали рекордных показателей в США и европейских странах из-за конфликта на Ближнем Востоке и повреждений российских НПЗ. До этого Дональд Трамп допускал, что в США могут ввести запрет на импорт дизеля. Однако позднее он отказался от таких планов.