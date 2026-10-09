Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизеля из России
09.10.2026, 22:22
Минфин США выдал временную лицензию, которая разрешает поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок. Ее текст опубликован на сайте министерства.
Документ выдан в соответствии с решением президента США Дональда Трампа и будет действовать до 7 апреля 2027 года. В тексте уточняется, что лицензия разрешает операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США».
Сегодня Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках дизеля из России. По словам господина Трампа, российская сторона готова поставить в США и на мировой рынок 300 тыс. т дизельного топлива немедленно, 500 тыс. т — в ноябре и 1 млн т — позднее. Американский президент прогнозирует, что это поможет снизить мировые цены на топливо.
Цены на топливо достигали рекордных показателей в США и европейских странах из-за конфликта на Ближнем Востоке и повреждений российских НПЗ. До этого Дональд Трамп допускал, что в США могут ввести запрет на импорт дизеля. Однако позднее он отказался от таких планов.