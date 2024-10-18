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В Казани 22 октября изменится схема движения городского транспорта из-за БРИКС

В связи с проведением саммита БРИКС и ограничением движения транспорта 22 октября в Казани будет изменена схема движения городского электрического транспорта, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В Казани 22 октября изменится схема движения городского транспорта из-за БРИКС

В Казани 22 октября изменится схема движения городского транспорта из-за БРИКС

Фото: Мэрия Казани

В Казани 22 октября изменится схема движения городского транспорта из-за БРИКС

Фото: Мэрия Казани

Закроются троллейбусные маршруты № 2, 3, 5 и 7. Троллейбусный маршрут №8 будет следовать до остановки «Сквер им. Г. Тукая».

Метро будет работать с 6:00 до 24:00 с интервалом в 6 минут в часы пик. Трамвайные маршруты также будут действовать по графику рабочего дня.

Кроме того, на время саммита БРИКС в Казани изменят семь автобусных маршрутов, еще два закроют.

Анар Зейналов

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