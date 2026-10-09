Трамп назначил Кэти Захарию пресс-секретарем Белого дома
09.10.2026, 23:00
Старший советник по коммуникациям в компании Truth Social Кэти Захария назначена пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«У нее безупречный послужной список, и она с самого начала была преданной и блестящей сторонницей. Она также преданная фанатка и участница MAGA! Я уверен, что Кэти принесет хорошие результаты для нашей страны»,— написал господин Трамп в Truth Social. По его словам, госпожа Захария «пользуется уважением» и «будет фантастически работать» со СМИ и американским народом.
Ранее Кэти Захария работала пресс-секретарем Кристи Ноэм, занимавшей пост министра внутренней безопасности с января 2025 по март 2026 года. Предыдущий пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт покинула должность в августе. Дональд Трамп объяснял ее уход желанием проводить больше времени с семьей.