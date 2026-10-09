Двое погибли при ударе FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
09.10.2026, 22:40
ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. Двое мужчин погибли, еще столько же получили ранения, сообщил региональный оперштаб.
«У одного диагностировали осколочное ранение голени, у другого — осколочные ранения и ожоги головы, лица и грудной клетки. Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина сгорела»,— указано в сообщении.
Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу.