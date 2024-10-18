Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Россию с официальным визитом 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе своего визита он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ОАЭ прилетит 21 октября для встречи с Путиным и участия в саммите БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент ОАЭ прилетит 21 октября для встречи с Путиным и участия в саммите БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках встречи с Владимиром Путиным стороны обсудят текущее состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества, а также важные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сегодня также стало известно, что в саммите БРИКС примет участие лидер Китая Си Цзиньпин. Кроме того, МИД Индии подтвердил участие премьер-министра Нарендры Моди.

Анар Зейналов