На создание полиолефиновой лаборатории в Казани потратили порядка 120 млн рублей
На создание полиолефиновой лаборатории на базе КНИТУ потратили порядка 120 млн руб., об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил ректор КНИТУ Юрий Казаков.
Финансирование лаборатории осуществлялось из федерального бюджета и бюджета СИБУРа. СИБУР вложил в проект примерно 60 млн руб.
Программа обучения магистрантов включает базовый курс по полимерам, а также спецкурсы по синтезу и переработке полиолефинов с привлечением экспертов СИБУРа. В рамках обучения студенты смогут выполнить дипломные проекты на предприятиях компании.
«Для нас это значимое событие <...> Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет осуществить полный цикл разработки и моделирования процесса — от реакторов до переработки и исследования свойств»,— рассказал ректор КНИТУ.