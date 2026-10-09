Объем социальной рекламы может достичь в 2026 году 63 млрд рублей
09.10.2026, 22:13
Инвестиции бизнеса, некоммерческих организаций и государства в социальную рекламу по итогам 2026 года могут составить 60–63 млрд руб. Такой прогноз дают собеседники «Ъ» на рекламном рынке. За январь—апрель совокупные вложения в сегмент увеличились почти на 40% год к году, до 17 млрд руб.
Участники рынка ожидают, что по итогам года объем финансирования превысит прошлогодний показатель. При этом сохранение высоких темпов роста бизнеса вызывает сомнения: во втором полугодии на динамику повлияют эффект высокой базы и общее замедление рекламного рынка, считает директор по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.
По его оценке, государство может сократить разрыв за счет крупных социальных кампаний и более активного размещения во второй половине года.
Итоговое соотношение расходов бизнеса, НКО и государства будет зависеть от сроков проведения таких кампаний и решений о выделении бюджетов, отмечает господин Фейзуллов.