Объем социальной рекламы может достичь в 2026 году 63 млрд рублей

Инвестиции бизнеса, некоммерческих организаций и государства в социальную рекламу по итогам 2026 года могут составить 60–63 млрд руб. Такой прогноз дают собеседники «Ъ» на рекламном рынке. За январь—апрель совокупные вложения в сегмент увеличились почти на 40% год к году, до 17 млрд руб.