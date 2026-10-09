Основатель «Рыбаря» рассказал о досмотре в полиции Черногории

«Спрашивали, приехали ли мы сюда для того, чтобы на самом деле вербовать иностранцев для участия в СВО. В итоге, продержав восемь часов, было принято решение о нашей депортации»,— сказал Михаил Звинчук. Он поблагодарил за помощь представителя МИДа России Марию Захарову, дипломатов Второго европейского департамента, послов России в Черногории и Сербии.