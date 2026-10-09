Основатель «Рыбаря» рассказал о досмотре в полиции Черногории
Полиция Черногории подозревала основателя «Рыбаря» в вербовке иностранцев на СВО
09.10.2026, 22:05
Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команду депортируют из Черногории. Об этом сам господин Звинчук сообщил в видеообращении, опубликованном в «Рыбаре».
По словам Михаила Звинчука, его команду задержали в 07:00 по местному времени после попытки согласовать съемку в монастыре в Цетине. Досмотр проводился без протокола, задержание длилось восемь часов, заявил господин Звинчук. Технику и вещи россиян изъяли.
«Спрашивали, приехали ли мы сюда для того, чтобы на самом деле вербовать иностранцев для участия в СВО. В итоге, продержав восемь часов, было принято решение о нашей депортации»,— сказал Михаил Звинчук. Он поблагодарил за помощь представителя МИДа России Марию Захарову, дипломатов Второго европейского департамента, послов России в Черногории и Сербии.
До этого в МВД Черногории заявили, что задержанные россияне представляют угрозу для страны, и анонсировали их выдворение. По словам премьер-министра Черногории Милойко Спаича, господина Звинчука подозревали в «гибридной деятельности», негативно влияющей на Черногорию.