Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 22 по 24 октября для участия в саммите БРИКС, сообщает официальная представительница китайского МИД Хуа Чуньин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина приедет в Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС.

Кроме того, сегодня МИД Индии опубликовал сообщение, в котором говорится, что премьер-министр Индии Нарендра Моди также посетит Россию 22–23 октября по приглашению Владимира Путина для участия в саммите. В ходе визита премьер-министр Моди планирует провести двусторонние встречи с коллегами из стран БРИКС и приглашенными лидерами.

В августе Владимир Путин встретился с председателем Госсовета Китая Ли Цяном. Через него он передал Си Цзиньпину «дружеский привет» и пригласил его на саммит БРИКС. Нарендра Моди получил приглашение лично во время встречи с Путиным в Москве в июле.

В 2024 году Россия принимает председательство в БРИКС. На саммит в Казани, который пройдет в октябре, приедут главы 24 государств, а также генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ и ЕврАзЭС.

Анар Зейналов