Дмитриев заявил о пользе энергетического сотрудничества США и России для мира
09.10.2026, 22:46
Энергетическое и экономическое сотрудничество США и России принесет пользу миру. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети.
«Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом»,— написал он в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию Минфина США, в которой сообщается о разрешении на поставки дизельного топлива России.
Сегодня американский президент Дональд Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизеля. По словам господина Трампа, российская сторона готова поставить в США и на мировой рынок 300 тыс. т дизельного топлива немедленно, 500 тыс. т — в ноябре и 1 млн т — позднее. Затем, добавил американский президент, Россия поставит еще 3 млн т дизеля «в ближайшее время».